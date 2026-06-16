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Qual é o salário de Haaland? Veja quanto o astro recebe no Manchester City

Jogador marcou duas vezes na estreia da Noruega na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:47
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Erling Haaland após gol marcado contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via AFP)
Erling Haaland após gol marcado contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via AFP)

Erling Haaland é uma das principais referências técnicas do Manchester City, além de ser o goleador da equipe inglesa. Com contrato renovado até 2024 com os Cityzens, o atacante norueguês atingiu um novo patamar salarial e se tornou o jogador mais bem remunerado de todo o elenco.

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    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Para manter o artilheiro em Manchester, o clube chegou a cifras altíssimas. Atualmente, Haaland recebe um salário bruto de £ 525 mil por semana, o equivalente a aproximadamente R$ 14,7 milhões mensais. Já o montante anual do jogador ultrapassa a marca de £ 27,3 milhões (cerca de R$ 199,2 milhões).

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    Veja o salário de Haaland comparado ao de outros atletas da Premier League

    No cenário geral da liga inglesa, Haaland mantém a liderança isolada, mas é seguido de perto por outros grandes astros. Veja o ranking dos maiores salários mensais da Premier League (valores já convertidos):

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      1.
    1. Haaland (City): R$ 14,7 milhões.
      2. 2.
    2. Salah (Liverpool): R$ 11,2 milhões.
      3. 3.
    3. Casemiro (Manchester United): R$ 9,8 milhões.
      4. 4.
    4. Van Dijk (Liverpool): R$ 9,8 milhões.
      5. 5.
    5. Bukayo Saka (Arsenal): R$ 8,4 milhões. O atacante de 24 anos recebe £ 300 mil por semana após renovar até 2031.
      6. 6.
    6. Bruno Fernandes (United): R$ 8,4 milhões.
      7. 7.
    7. Gabriel Jesus (Arsenal): R$ 7,4 milhões.

    Compare o salário de Haaland a de outros craques globais

    Apesar de ser um dos jogadores mais bem pagos da Europa, Haaland não figura entre os cinco maiores salários do futebol mundial devido às cifras astronômicas da Arábia Saudita. A disparidade é evidente na comparação dos ganhos mensais de cada jogador convertido para o Real:

    • Cristiano Ronaldo (Al Nassr): R$ 107,6 milhões
    • Karim Benzema (Al Ittihad): R$ 53,8 milhões
    • Riyad Mahrez (Al Ahli): R$ 28,1 milhões
    • Sadio Mané (Al Nassr): R$ 21,5 milhões
    • Kalidou Koulibaly (Al Hilal): R$ 18,6 milhões.

    Em termos comparativos, o que Cristiano Ronaldo recebe em apenas uma semana é quase o dobro do salário mensal de Haaland na Inglaterra.

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