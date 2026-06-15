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Veja gols e melhores momentos de Arábia Saudita x Uruguai na Copa do Mundo

Partida terminou empatada em 1 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:48
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Arábia Saudita e Uruguai ficaram no empate por 1 a 1 na estreia do Grupo H da Copa do Mundo. A partida, disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, teve amplo domínio territorial dos uruguaios, mas também contou com grande atuação do goleiro Mohammed Al-Owais, decisivo para garantir o resultado. Abdulelah Al-Amri colocou os sauditas em vantagem ainda no primeiro tempo, enquanto Maxi Araújo marcou na etapa final para decretar a igualdade.

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    Com o resultado, o Grupo H termina a primeira rodada completamente equilibrado. Como Espanha e Cabo Verde também empataram, todas as seleções da chave somam um ponto. O Uruguai teve mais posse de bola, criou as principais oportunidades e pressionou durante boa parte do confronto, mas não conseguiu transformar a superioridade em vitória. Já a Arábia Saudita apostou em uma postura defensiva sólida e soube aproveitar uma das poucas oportunidades claras que teve no jogo.

    Veja gols e melhores momentos:

    Como foi a partida?

    A seleção uruguaia começou melhor e levou perigo logo aos cinco minutos, quando Maxi Araújo finalizou de esquerda para boa defesa de Al-Owais. Com mais posse de bola, os sul-americanos controlavam as ações ofensivas, principalmente pelo lado esquerdo, enquanto os sauditas permaneciam fechados na defesa e buscavam contra-ataques sem sucesso.

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    A pressão uruguaia aumentou na reta final da primeira etapa. Aos 30 minutos, Federico Viñas subiu bem de cabeça e obrigou Al-Owais a fazer outra importante intervenção. Pouco depois, a Arábia Saudita respondeu em uma cobrança de escanteio. Aos 38 minutos, Al-Amri cabeceou e Muslera evitou o gol com grande defesa. No entanto, aos 41, após nova bola alçada na área, o goleiro uruguaio conseguiu defender a primeira tentativa, mas Al-Amri aproveitou o rebote para abrir o placar.

    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Antes do intervalo, o Uruguai ainda tentou reagir. Al-Owais fez mais uma defesa em cabeçada aos 45 minutos, e Valverde levou perigo em chute desviado nos acréscimos, mas os sauditas foram para o vestiário em vantagem.

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    Al-Owais brilha e Uruguai busca empate no fim

    Na volta para o segundo tempo, o Uruguai aumentou ainda mais a pressão. Logo no primeiro minuto, Al-Owais apareceu novamente para impedir o empate. Federico Viñas desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça aos 50 minutos, enquanto Manuel Ugarte acertou a trave em um forte chute de fora da área.

    Com a vantagem no placar, a Arábia Saudita recuou suas linhas e passou a se defender praticamente com todos os jogadores atrás da bola. O goleiro saudita seguiu como destaque ao defender uma cobrança de falta perigosa de Federico Valverde aos 67 minutos.

    A insistência uruguaia foi recompensada aos 80 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Viñas cabeceou, Al-Owais espalmou e, no rebote, Maxi Araújo apareceu livre para finalizar de perna esquerda e deixar tudo igual.

    Nos minutos finais, o Uruguai tentou a virada de todas as formas. Nicolás de la Cruz, Valverde e Brian Rodríguez levaram perigo, mas encontraram novamente Al-Owais inspirado. Com isso, o empate por 1 a 1 permaneceu até o apito final, resultado que valoriza a resistência saudita e mantém a disputa pela classificação totalmente aberta no Grupo H.

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