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Atuação de Canobbio, do Fluminense em empate do Uruguai gera revolta: 'Nunca mais'

Partida terminou empatada em 1 a 1

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 21:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), pela estreia das equipes na Copa do Mundo, gerou forte repercussão nas redes sociais. Entre os principais alvos das críticas da torcida celeste esteve Agustín Canobbio, atacante do Fluminense que entrou no segundo tempo da partida.

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  • Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Sem o meia Arrascaeta, lesionado, o técnico Marcelo Bielsa promoveu mudanças durante o jogo em busca da reação após o gol saudita marcado por Abdulelah Al-Amri. Apesar do empate conquistado por Maxi Araújo na reta final, parte dos torcedores não poupou críticas a alguns jogadores que saíram do banco, especialmente Canobbio.

    Nas redes sociais, diversos uruguaios demonstraram insatisfação com a atuação do atacante tricolor. Um dos torcedores afirmou que o jogador deveria continuar apenas no banco de reservas.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Canobbio não pode jogar nunca mais na vida pela seleção, Bielsa tem que deixá-lo o mês todo de alcanzapelotas como merece.

    Tradução: É uma merda, Canobbio, hoje eles tiveram muita má vontade mesmo, mas o goleiro foi outra coisa terrível.

    Tradução: Viña y Canobbio não podem jogar no que resta do Mundial

    Tradução: Canobbio teve mais reclamações de faltas inexistentes que participações, e se irritava porque o colocavam para buscar bolas ao lado da quadra em um treino, que justamente é o lugar dele na seleção.

    Tradução: Sanabria conquistou a vaga. Canobbio que continue chorando do banco. Darwin que fique fazendo trenzinhas ao lado dele. Viñas tem um flipper nas patas. Com 2 barras de gelo (Val e Ben) no meio, fazemos água. Não há sangue!!

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    Tradução: uma vergonha empatar contra a Arábia Saudita e nunca vi jogadores cabeceando tão mal em vez de chutar pro gol mandavam pra trás. Falta um 9 que empurre na área, davam todas pro Canobbio e o Darwin nem tocou nela.

    Tradução: Sou eu ou esse peito frio do Canobbio só joga porque lembra o Forlán no Uruguai. É irrelevante esse cara no clube dele e mais ainda na seleção.

    Como foi Arábia Saudita x Uruguai?

    Texto de: João Pedro.

    O primeiro tempo começou em um ritmo baixo, mesmo com o Uruguai com mais posse de bola. Apesar de pouca ofensividade, a Celeste chegou com perigo com Maxi Araujo e outra com Federico Viñas, mas pararam no goleiro Mohammed Al-Owais. Depois da metade da primeira etapa, a Arábia Saudita começou a sair mais para o jogo e, após cobrança de escanteio de Al-Juwayr, Mohamed Kanno cabeceou, Muslera rebateu para o meio da área e Abdulelah Al-Amri completou para abrir o placar para a seleção saudita. Antes do intervalo, os uruguaios pressionaram, mas não conseguiram o empate.

    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Na segunda etapa, o Uruguai voltou melhor, em busca do empate. Apesar da pressão, a seleção sul-americana teve dificuldade em criar boas chances de gol, levando perigo apenas em lances de bola parada e bolas alçadas na área. Após tanta insistência, Maxi Araujo aproveitou rebote da cabeçada de Federico Viñas e completou para empatar o placar em Miami. Com o gol, os Celestes seguiram na pressão, empurrando os sauditas cada vez mais na defesa. Porém, os sul-americanos não conseguiram o gol da virada e a partida terminou empatada.

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