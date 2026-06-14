Veja gols em Holanda x Japão: Van Dijk, Nakamura, Summerville e Ogawa marcam Equipes se enfrentam pelo Grupo F

A Holanda saiu na frente do placar contra o Japão, neste domingo (14), em Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, com gol do zagueiro Van Dijk. O atacante Summerville ampliou para a seleção holandesa, enquanto Nakamura e Ogawa balançaram as redes para a equipe asiática.

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O gol do defensor aconteceu durante o segundo tempo da partida. O cronômetro marcava 51 minutos, quando o camisa 4 subiu mais alto que a defesa japonesa para marcar de cabeça após um cruzamento. Veja o gol abaixo:

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Van Dijk te mostra as 6 horas da tarde de um domingo como se cabeceia uma bola de futebol. pic.twitter.com/haqBkOWQqL — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 14, 2026

Não demorou muito para o Japão alcançar o empate. Seis minutos após o gol holandês, o meia Nakamura foi feliz ao acertar um belo chute de fora da área para deixar tudo igual no placar.

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🇯🇵 O gol de Nakamura! Holanda 1x1 Japão.



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Em um segundo tempo de muitas emoções, a Holanda voltou a marcar. Aos 19 minutos, Summerville deixou a equipe holandesa novamente na frente do placar.

🇳🇱 O gol de Summerville! Holanda 2x1 Japão.



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Nos minutos finais, o Japão alcançou o empate. O cronômetro marcava 89 minutos, quando Ogawa subiu mais alta que a defesa holandesa para marcar de cabeça.

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🚨🌎 KOKI OGAWA HAS EQUALIZED IN THE 89TH MINUTE FOR JAPAN! 🤯🇯🇵



Netherlands 2-2 Japan.pic.twitter.com/udpkLoxkru — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 14, 2026

Como foi Japão x Holanda?

Apesar da superioridade japonesa nos 15 minutos iniciais, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Holanda, quando Malen finalizou com força e exigiu grande defesa de Zion Suzuki. Com Kamada responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe asiática, o Japão manteve presença no ataque, mas viu a Holanda crescer após a metade da etapa inicial, assumir o controle da posse de bola e criar as principais chances, especialmente em jogadas aéreas. Dumfries apareceu livre na segunda trave e cabeceou para fora, enquanto Malen e Van de Ven também levaram perigo pelo alto, parando na atuação segura do goleiro japonês. Antes do intervalo, porém, o Japão voltou a ameaçar com finalizações de Nakamura e Ueda dentro da área.

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O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Holanda pressionando e buscando o gol em jogadas aéreas. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, quando Gravenberch cruzou para a área e Van Dijk subiu sozinho para cabecear. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. A resposta japonesa veio rapidamente. Aos 11 minutos, Nakamura recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para empatar o confronto. Com o jogo mais aberto e veloz, a Holanda voltou a ficar em vantagem pouco depois, quando Summerville finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro japonês. Nos acréscimos, Kamada desviou o cabeceio de Ogawa e marcou o gol de empate.

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