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Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar

Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Escócia abriu o placar diante do Haiti neste sábado (13). (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
A Escócia abriu o placar diante do Haiti neste sábado (13). (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Escócia abriu o placar diante do Haiti, no Gillette Stadium, em Foxborough, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Em duelo válido sendo último da primeira rodada do Grupo C (mesmo do Brasil), neste sábado (13).

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    Quando o cronometro marcava os 27 minutos da primeira etapa, Adams é lançado na área, tabela e recebe de volta chutando de primeira para a defesa de Placide. O rebote cai nos pés de McGinn, e o jogador chuta e conta com desvio em Bellegarde para abrir o placar.

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    Veja o primeiro gol da partida:

    Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado (13), pela Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Tudo sobre Haiti x Escócia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Haiti 🆚 Escócia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
    🚩 Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
    🖥️ VAR: Abdullah Alshehri (KSA).

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