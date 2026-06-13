Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar
Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo
A Escócia abriu o placar diante do Haiti, no Gillette Stadium, em Foxborough, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Em duelo válido sendo último da primeira rodada do Grupo C (mesmo do Brasil), neste sábado (13).
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Quando o cronometro marcava os 27 minutos da primeira etapa, Adams é lançado na área, tabela e recebe de volta chutando de primeira para a defesa de Placide. O rebote cai nos pés de McGinn, e o jogador chuta e conta com desvio em Bellegarde para abrir o placar.
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Veja o primeiro gol da partida:
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Tudo sobre Haiti x Escócia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Haiti 🆚 Escócia
Copa do Mundo 2026 – Grupo C
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
🚩 Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
🖥️ VAR: Abdullah Alshehri (KSA).
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