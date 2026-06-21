Uruguai sente falta de Arrascaeta, que só deve retornar contra a Espanha Meia-atacante está fora do jogo contra Cabo Verde e voltará em cenário desfavorável

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Giorgian De Arrascaeta não estará à disposição do Uruguai no jogo contra Cabo Verde, neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pelo Grupo H da Copa do Mundo. A expectativa é que o meia-atacante retorne de lesão na última rodada da fase de grupos, diante da Espanha. Para quem assistiu à estreia da Celeste, na qual empatou por 1 a 1 com a Arábia Saudita, foi inevitável pensar na falta que o jogador do Flamengo fez e fará para os uruguaios.

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Prazo de recuperação deve ser cumprido

Arrasca, como apelidado no Brasil, sofreu contusão muscular na panturrilha poucos dias antes do início do Mundial. O prazo de recuperação inicial de três semanas deve ser cumprido, sem chances de retorno contra Cabo Verde, conforme explicou o dirigente uruguaio Matías Pérez. Com isso, perderá os dois jogos de contextos mais favoráveis às suas características.

— Giorgian se lesionou três, quatro dias antes (do início da Copa do Mundo). É o objetivo (estar de volta contra a Espanha), mas é prematuro (garantir o retorno) e vai depender se ganharemos no domingo e estaremos classificados. São muitas variáveis — afirmou, em entrevista ao canal "DSports".

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Arrascaeta faz tratamento da lesão na panturrilha com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

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Muitas chances, poucos gols: Arrascaeta fez falta na estreia?

O Uruguai não tem como garantir a classificação antecipada para o mata-mata já no próximo jogo, pelo menos não como líder ou vice-líder. Para chegar à última rodada em boa situação, é importante vencer Cabo Verde por boa diferença de gols e abrir vantagem de saldo para a Arábia Saudita. No entanto, justamente a falta de eficiência chamou atenção na estreia celeste.

A equipe de Marcelo Bielsa tem características ofensivas. Contra o time saudita, os uruguaios saíram atrás, mas se lançaram ao ataque e empilharam chances: foram 27 chutes, dez na direção do alvo. Mas o gol do empate saiu só aos 35 minutos do segundo tempo, com Maxi Araújo.

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Maxi Araújo comemora gol que garantiu empate do Uruguai contra a Arábia Saudita (Foto: Molly Darlington / AFP)

Essa dificuldade de marcar gols ajuda a explicar a manutenção de Arrascaeta no elenco uruguaio, apesar da lesão. Em 2025, o meia do Flamengo se notabilizou pela veia artilheira, com 25 gols na temporada. A capacidade de infiltração na área e poder de decisão teriam agregado muito à Celeste no primeiro jogo do Mundial.

Já na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o rubro-negro fez diferença: o então técnico Diego Alonso deixou Arrasca no banco de reservas nos dois primeiros jogos, contra Coreia do Sul e Portugal, confrontos em que a seleção uruguaia passou em branco. Na terceira partida, diante de Gana, o meia-atacante virou titular e, com oportunismo, marcou os únicos dois gols da Celeste no torneio.

Arrascaeta marca um de seus dois gols contra Gana na Copa do Mundo de 2022 (Foto: François-Xavier Marit / AFP)

Ainda assim, o começo de ciclo do jogador com a sua seleção para esta Copa foi de pouco protagonismo. Entre 2023 e 2024, foi titular em apenas três jogos e entrou no decorrer de outros sete, passando em branco em todos. Já entre 2025 e 2026, foi titular sete vezes e marcou três gols. A transformação de Arrascaeta sob comando de Filipe Luís no Flamengo foi elogiada por Marcelo Bielsa.

— Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram dele um jogador diferente nesta temporada. Diferente daquele que eu conheci inicialmente. Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar. Neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam durante sua trajetória. O que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando duas vezes por semana, marcando gols, dando assistências... É um jogador que nesta versão é muito bom — afirmou "El Loco", em setembro do ano passado.

Arrascaeta pelo Uruguai no ciclo para esta Copa do Mundo (2023-2026):

17 jogos (10 como titular) 3 gols 1 assistência 229 minutos para participar de gol 1,4 finalizações por jogo 1,1 passes decisivos por jogo

Arrascaeta pelo Uruguai entre 2025 e 2026:

7 jogos (7 como titular) 3 gols 175 minutos para participar de gol 2,7 finalizações por jogo 1,3 passes decisivos por jogo

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Retorno não será em cenário ideal

O contexto do jogo contra Cabo Verde não será muito diferente da estreia diante da Arábia Saudita. Em sua primeira partida na Copa do Mundo, a equipe africana se defendeu em bloco baixo e contou com ótimas atuações dos zagueiros e do goleiro Vozinha para garantir o empate por 0 a 0 com a Espanha. Portanto, a lógica é que o Uruguai tenha a bola e pressione novamente, cenário em que a criatividade e eficiência de Arrascaeta fariam a diferença.

Já a partida projetada para o retorno do meia não terá roteiro favorável para a sua melhor utilização. Nenhuma seleção do mundo gosta tanto de ter a bola quanto a Espanha. Em jogos em que sua equipe precisa se defender, como deve ser na terceira rodada do Mundial, Arrascaeta não costuma ter tanto destaque. Exemplos são as exibições apagadas em confrontos do Flamengo com potências europeias, como o Bayern de Munique e o PSG.

Arrascaeta carrega o Flamengo ao ataque, enquanto é marcado por jogadores do PSG, na final da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Espanha encara a Arábia Saudita

No outro jogo da rodada do Grupo H, a Espanha, pressionada pelo empate inesperado na estreia com Cabo Verde, enfrenta a Arábia Saudita, neste domingo (21), às 13h (de Brasília). Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a seleção espanhola encarou um velho fantasma no primeiro jogo: a dificuldade de marcar gols, apesar do amplo domínio da posse de bola.

Se espanhóis e uruguaios ganharem seus jogos nesta rodada, um empate entre os dois na última partida da fase de grupos garantiria a classificação de ambos. No entanto, a equipe que estivesse na 2ª colocação precisaria da vitória para roubar a liderança da rival e, consequentemente, se livrar de duelo no primeiro mata-mata com a líder do Grupo J, no momento a Argentina.