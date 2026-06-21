Imprensa uruguaia lamenta segundo gol de Cabo Verde: 'Grosseiro' Uruguai empatou sua segunda partida nesta Copa do Mundo

O empate por 2 a 2 entre Uruguai e Cabo Verde, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, repercutiu negativamente na imprensa uruguaia. O principal alvo das críticas foi o segundo gol da seleção africana, marcado por Hélio Varela aos 15 minutos do segundo tempo, após uma sequência de falhas da defesa celeste.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jornal El País destacou o lance como um dos momentos decisivos da partida e classificou a jogada que originou o empate como um "erro defensivo grosseiro". A publicação chamou atenção para o fato de que a jogada começou em um lateral a favor do Uruguai no campo de ataque e terminou com a bola dentro da própria meta uruguaia.

No lance, Sanabria cobrou o lateral para trás, acionando Mathías Olivera. Pressionado por um adversário, o lateral tentou acelerar a jogada com um passe de primeira para a defesa, mas errou a execução e deixou a bola sem direção definida. A partir daí, ocorreu o segundo erro da defesa. Fernando Muslera deixou o gol para tentar interceptar a jogada, mas acabou se precipitando. Com o gol vazio, Hélio Varela se antecipou à defesa uruguaia, recuperou a posse e finalizou para as redes, decretando o empate de Cabo Verde.

continua após a publicidade

— Uma combinação de erros não forçados terminou com os jogadores da Celeste buscando a bola dentro do próprio gol — resumiu o El País ao analisar o lance.

O gol esfriou a reação uruguaia, que havia conseguido a virada ainda no primeiro tempo com Maxi Araújo e Canobbio após sair atrás no placar. Na etapa final, a equipe de Marcelo Bielsa perdeu intensidade e viu Cabo Verde crescer na partida, criando inclusive oportunidades para conquistar uma vitória histórica.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Uruguai desperdiçou a chance de encaminhar sua classificação para a próxima fase e chega pressionado à última rodada do Grupo H. Já Cabo Verde segue surpreendendo em sua primeira participação em Copas do Mundo e soma mais um resultado expressivo após já ter arrancado um empate sem gols diante da Espanha na estreia.

Cabo Verde marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo

Depois de surpreender o mundo na estreia com um empate sem gols diante da Espanha e transformar o goleiro Vozinha em um dos personagens mais comentados da Copa do Mundo, Cabo Verde escreveu mais um capítulo histórico neste domingo (21). A seleção africana marcou seu primeiro gol em Mundiais, diante do Uruguai, e o autor foi ninguém menos que o capitão Kevin Pina.

O lance aconteceu logo no primeiro tempo. Kevin Pina cobrou uma falta de muito longe, surpreendeu o goleiro uruguaio e balançou as redes para entrar definitivamente na história do futebol cabo-verdiano. O gol abriu o placar da partida e representou mais um feito para a seleção que disputa a Copa do Mundo pela primeira vez.

Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.