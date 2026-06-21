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Balanço do Grupo H: Espanha abre vantagem, e Cabo Verde segue vivo na Copa do Mundo

Todas as seleções seguem com chances de classificação ao mata-mata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:29
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Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

No Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha se aproximou de uma vaga no mata-mata, enquanto Cabo Verde segue vivo após empatar com o Uruguai. Na lanterna da chave, a Arábia Saudita também mantém chances de classificação, e a última rodada promete muitas emoções.

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    Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

    Após o tropeço contra Cabo Verde na estreia, a Espanha entrou em campo contra a Arábia Saudita com outra postura. Em um atropelo na etapa inicial, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, enquanto Oyarzabal fez outros dois gols para ampliar a vantagem da equipe de Luís de La Fuente.

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    No segundo tempo, a Fúria voltou com intensidade e aumentou o marcador com gol contra de Al-Tambakti. Na sequência, a Espanha começou a poupar o elenco com substituições de jogadores importantes, mas controlou o resultado positivo para conquistar os três pontos.

    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

    Em um jogo eletrizante, Cabo Verde abriu o placar com Kevin Pina fazendo o primeiro gol da história do país em uma Copa do Mundo após cobrança de falta da intermediária. O Uruguai chegou a virar o duelo ainda no primeiro tempo com gols de Maxi Araújo e Canobbio, e a Celeste foi com a vitória parcial para os vestiários.

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    No segundo tempo, Cabo Verde voltou a deixar tudo igual com Hélio Varela aproveitando uma falha de Muslera. O meia se antecipou ao goleiro após um passe errado de Mathias Olivera e finalizou para o fundo das redes sem o arqueiro para defender. O confronto ficou aberto e com chances para ambos os lados, mas o placar não se movimentou mais. Ainda assim, a equipe de Bubista foi zebra pelo segundo jogo consecutivo após ter arrancado um empate com a Espanha na estreia.

    Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo
    Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Próximos jogos do Grupo H da Copa do Mundo

    • Uruguai x Espanha - 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
    • Cabo Verde x Arábia Saudita - 26 de junho, às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA)

    Tabela do Grupo H da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Espanha

    4

    2

    1

    1

    0

    +4

    2

    Uruguai

    2

    2

    0

    2

    0

    0

    3

    Cabo Verde

    2

    2

    0

    2

    0

    0

    4

    Arábia Saudita

    1

    2

    0

    1

    1

    -4

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