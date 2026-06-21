Balanço do Grupo H: Espanha abre vantagem, e Cabo Verde segue vivo na Copa do Mundo
Todas as seleções seguem com chances de classificação ao mata-mata
No Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha se aproximou de uma vaga no mata-mata, enquanto Cabo Verde segue vivo após empatar com o Uruguai. Na lanterna da chave, a Arábia Saudita também mantém chances de classificação, e a última rodada promete muitas emoções.
Dê suas notas: com gol de Canobbio, Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo
Astro do Fluminense marca, mas Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo
Espanha tem cenário positivo para classificação na Copa; veja possibilidades
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Espanha 4 x 0 Arábia Saudita
Após o tropeço contra Cabo Verde na estreia, a Espanha entrou em campo contra a Arábia Saudita com outra postura. Em um atropelo na etapa inicial, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, enquanto Oyarzabal fez outros dois gols para ampliar a vantagem da equipe de Luís de La Fuente.
No segundo tempo, a Fúria voltou com intensidade e aumentou o marcador com gol contra de Al-Tambakti. Na sequência, a Espanha começou a poupar o elenco com substituições de jogadores importantes, mas controlou o resultado positivo para conquistar os três pontos.
Uruguai 2 x 2 Cabo Verde
Em um jogo eletrizante, Cabo Verde abriu o placar com Kevin Pina fazendo o primeiro gol da história do país em uma Copa do Mundo após cobrança de falta da intermediária. O Uruguai chegou a virar o duelo ainda no primeiro tempo com gols de Maxi Araújo e Canobbio, e a Celeste foi com a vitória parcial para os vestiários.
No segundo tempo, Cabo Verde voltou a deixar tudo igual com Hélio Varela aproveitando uma falha de Muslera. O meia se antecipou ao goleiro após um passe errado de Mathias Olivera e finalizou para o fundo das redes sem o arqueiro para defender. O confronto ficou aberto e com chances para ambos os lados, mas o placar não se movimentou mais. Ainda assim, a equipe de Bubista foi zebra pelo segundo jogo consecutivo após ter arrancado um empate com a Espanha na estreia.
Próximos jogos do Grupo H da Copa do Mundo
- Uruguai x Espanha - 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
- Cabo Verde x Arábia Saudita - 26 de junho, às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA)
Tabela do Grupo H da Copa do Mundo
|#
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|SG
1
Espanha
4
2
1
1
0
+4
2
Uruguai
2
2
0
2
0
0
3
Cabo Verde
2
2
0
2
0
0
4
Arábia Saudita
1
2
0
1
1
-4
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