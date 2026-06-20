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Uruguai deve ter retorno de Arrascaeta para decisão contra Espanha na Copa do Mundo

Camisa 10 ainda não estreou na Copa do Mundo por causa de lesão na panturrilha e é tratado como peça-chave para a sequência da Celeste no torneio

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
20/06/2026 11:33
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Camisa 10 do Uruguai deve estrear diante da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Camisa 10 do Uruguai deve estrear diante da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Após estrear na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante da Arábia Saudita, o Uruguai segue sem poder contar com um de seus principais jogadores. Giorgian De Arrascaeta está fora da partida contra Cabo Verde, marcada para este domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H, mas a expectativa da comissão técnica é de que o meia esteja à disposição para o confronto decisivo diante da Espanha, na última rodada da fase de grupos, na sexta-feira da semana que vem, dia 26 de junho.

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    • O jogador do Flamengo ainda não fez sua estreia no Mundial. Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha direita poucos dias antes do início da competição e vem realizando tratamento para retornar aos gramados. Por conta do problema físico, ele ficou fora do empate contra os sauditas e também não estará à disposição diante dos cabo-verdianos.

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    Segundo informações divulgadas pela Associação Uruguaia de Futebol, a recuperação do camisa 10 evolui de forma positiva, mas a comissão técnica adota cautela. O dirigente da federação uruguaia Jorge Casales explicou que a prioridade é ter o meia em plenas condições para a reta decisiva da fase de grupos.

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    — Giorgian se lesionou três, quatro dias antes do início da Copa do Mundo. É o objetivo (estar à disposição contra a Espanha). É prematuro garantir o retorno e vai depender se ganharmos no domingo e estivermos classificados, se realmente vale a pena ou não. São muitas variáveis - afirmou ao canal uruguaio DSPORTS.

    Jogador do Flamengo sentiu uma lesão muscular na panturrilha e ainda não fez estreia na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Instagram)
    Jogador do Flamengo sentiu uma lesão muscular na panturrilha e ainda não fez estreia na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Instagram)

    O impacto da ausência de Arrascaeta no Uruguai:

    A ausência de Arrascaeta tem peso significativo para a seleção comandada por Marcelo Bielsa. Dono da camisa 10 e principal articulador do meio-campo uruguaio, o jogador é responsável por conectar a criação ofensiva ao ataque, oferecendo qualidade no último passe, capacidade de organização e poder de decisão em jogos equilibrados.

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    O impacto de sua ausência já foi percebido na estreia. Embora tenha controlado boa parte das ações diante da Arábia Saudita, o Uruguai encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol. Sem um armador com as características de Arrascaeta, a equipe ficou mais dependente da intensidade de Federico Valverde e da movimentação dos atacantes para criar perigo.

    Além da importância técnica, o meia representa uma das lideranças do elenco uruguaio. Aos 32 anos, acumula experiência em grandes competições internacionais e é considerado uma das principais referências ofensivas da geração atual da Celeste. Sua capacidade de decidir partidas e assumir protagonismo nos momentos de maior pressão faz com que sua recuperação seja tratada como prioridade pela comissão técnica.

    A expectativa em Montevidéu é que o Uruguai consiga superar Cabo Verde sem seu principal criador e chegue ao duelo contra a Espanha com força máxima. Caso a recuperação siga dentro do cronograma, Arrascaeta poderá fazer sua estreia na Copa justamente no confronto mais importante da primeira fase, em uma partida que pode definir a classificação e a posição da seleção uruguaia no Grupo H.

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