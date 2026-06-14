Adeus ao tabu? Egito busca vitória inédita na história das Copas do Mundo Seleção egípcia disputa o Mundial pela quarta vez

O Egito estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica nesta terça-feira, às 16h, no estádio Lumen Field, em Seattle. Maior soberana do continente africano, a seleção do norte da África tenta traduzir o seu domínio regional no cenário global. A missão do elenco é quebrar um incômodo tabu: conquistar a primeira vitória do país na história dos mundiais.

Sob a liderança do astro Mohamed Salah, o Egito chega embalado por uma campanha consistente no ciclo preparatório. Desde o último Mundial, a equipe disputou 52 partidas, com um retrospecto positivo de 30 vitórias, 16 empates e apenas seis derrotas. Integrantes do Grupo G, os egípcios enfrentam a Bélgica no dia 15 de junho, a Nova Zelândia no dia 21 e o Irã no dia 27.

Comemoração do jogadores do Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A busca pelo triunfo inédito

Apesar da tradição continental, o histórico egípcio em Copas do Mundo é tímido. Esta é apenas a quarta participação da equipe na competição. Com a Copa na Rússia (2018), o país somou sete jogos, com dois empates e cinco derrotas. Superar esse retrospecto e alcançar os três pontos inéditos é o grande combustível do grupo.

O fator Salah

Principal estrela da companhia, Mohamed Salah busca o triunfo para consagrar de vez o seu nome na história do futebol egípcio. O atacante carrega marcas impressionantes: é o maior artilheiro africano na história das eliminatórias para o Mundial, com 20 gols. Salah superou lendas como Moumouni Dagano, Didier Drogba e Samuel Eto'o ao balançar as redes duas vezes no triunfo por 3 a 0 contra o Djibuti, partida que carimbou o passaporte do país para esta Copa.

Salah pelo Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Atualmente, o camisa 10 é o segundo maior goleador da seleção com 67 gols, atrás apenas do atual técnico do Egito, Hossam Hassan. Além disso, ocupa a sétima posição em número de jogos disputados pela equipe nacional.

Salah completa 34 anos um dia antes do confronto diante da Nova Zelândia. Em sua provável última dança no torneio, Salah tem nos pés a chance de ouro para guiar o Egito rumo ao fim do jejum mundial.

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