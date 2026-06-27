Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de Pelé
Camisa 9 chega a 11 gols em Mundiais
Artilheiro da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Harry Kane voltou a fazer história neste sábado (27), no Estádio New York/New Jersey. Ao fazer o segundo gol da Inglaterra sobre Panamá, o camisa 9, aos 32 anos, se tornou o maior goleador do país em Mundiais. São, agora, 11, um a menos que Pelé.
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Kane no top 10 dos Mundiais
Além do Atleta do Século, o único jogador a vencer três Copas do Mundo (em 1958, 1962 e 1970), estão à frente de Kane, na artilharia da história dos Mundiais, o argentino Lionel Messi (18 gols), o alemão Miroslav Klose (16), o brasileiro Ronaldo Fenômeno (15), o alemão Gerard Muller e o francês Kylian Mbappé (14) e Justin Fontaine, da França (13).
Neste sábado, Kane aproveitou cruzamento da direita e, de cabeça, estufou as redes rivais.
Na edição disputada em solo russo, Kane fez seis gols. Já no Mundial atual, o artilheiro fez três (os dois primeiros foram na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia). Há quatro anos, no Catar, foram dois.
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Entre os maiores goleadores da Inglaterra em Mundiais, Kane deixou para trás, neste sábado, Garry Lineker, que fez 10.
Com a vitória em New Jersey, os ingleses vão enfrentar, na segunda fase, o terceiro colocado do Grupo E, H, I, J ou K.
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