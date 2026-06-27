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Combinações não ajudam, e Escócia é eliminada da Copa; veja as contas

Equipe não ficou entre os melhores terceiros colocados

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 21:02
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Jogadores da Escócia cabisbaixos após derrota contra o Brasil na Copa do Mundo
A Escócia terminou na terceira colocação do Grupo C (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A seleção da Escócia está eliminada da Copa do Mundo de 2026 após os resultados dos jogos do Grupo L. Os europeus, que terminaram na terceira colocação do grupo do Brasil com três pontos, viram as chances matemáticas se esgotarem após a partida entre Croácia e Gana.

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    Croácia x Gana: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

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    Antes da última rodada da fase de grupos, os britânicos precisavam de que algum desses cenários acontecesse: O Egito vencesse o Irã e o Uruguai perdesse para a Espanha, no entanto apenas a segunda partida terminou com o resultado desejado. A outra alternativa passou a ser secar a Croácia contra a Gana, porém a equipe de Luka Modric venceu por 2 a 1. Outras opções seriam que a Argélia perdesse para a Áustria por dois gols e a RD Congo não vencesse o Uzbequistão.

    Em sua nona participação em Copas do Mundo, a Escócia venceu o Haiti na estreia por 1 a 0, perdeu para o Marrocos por 1 a 0 e também foi derrotada pelo Brasil por 3 a 0. Com o novo formato do torneio, com 48 seleções, os oito melhores terceiros colocados também se classificam para o mata-mata; porém, os britânicos ficaram de fora dessa cota.

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    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr marcou dois gols contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Como foi a partida entre Croácia e Gana, que sacramentou a eliminação da Escócia da Copa do Mundo?

    Tendo iniciado a rodada na terceira colocação e precisando confirmar a força do elenco comandado por Zlatko Dalic, a Croácia mudou totalmente de postura em relação ao jogo contra o Panamá. Pressão no campo de ataque, jogo mais distribuído e apostando nos espaços entre as linhas de marcação de Gana, postada sem bola com uma linha de cinco defensores e quatro à frente.

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    Com as melhores oportunidades, os europeus foram certeiros e saíram na frente. Gana deu espaço ao longo da primeira etapa, e Petar Sucic arriscou de longe para acertar o canto direito do goleiro Asare, que nada pôde fazer. A seleção africana acumulou erros no terço final diante de uma zaga bem postada.

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    O segundo tempo reservou grandes momentos na decisão pelo segundo lugar do grupo. Gana passou a subir mais para o campo de ataque, levou muito perigo e conseguiu deixar tudo igual com Luckassen, em lance que chegou a ser revisado pelo VAR. Explosão na Filadélfia. Gana passava a Croácia novamente na classificação aos 29 minutos. Os africanos, no entanto, esqueceram de combinar com os adversários.

    Oito minutos mais tarde, a Croácia, que passou por maus bocados após levar o empate, utilizou a bola aérea e celebrou muito. Luka Modric cruzou na medida aos 37 para Vlasic, perto da marca do pênalti, cabecear no canto direito e colocar a equipe novamente na segunda posição.

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