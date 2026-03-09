As melhores plataformas antigas em 09 de março de 2026 são Betsson, Sportingbet e bet365. Os 3 sites de apostas estão no país desde 2018 e cumprem as leis brasileiras.

Nós analisamos as melhores plataformas de bet e encontramos opções com mais de 20 anos de experiência ao redor do mundo. Vamos mostrar as nossas impressões dessas marcas e destacar quais são os diferenciais de cada uma delas!

Plataforma antiga Lançamento no Brasil (Ano) Destaque da bet 1. Betsson 2018 100 giros no Tigre Sortudo. 2. Sportingbet 2018 Aposta Protegida todos os dias. 3. bet365 (código LAN365) 2018 Aposta extra ou giro de cassino toda semana. 4. Vbet (código LANCE100) 2019 Cashback esportivo de até 20% toda semana. 5. Rivalo 2021 Odds Premium todos os dias. 6. Stake (código LANCESTK) 2018 Pagamento Antecipado no futebol, NBA e NFL. 7. KTO (código LNMAX) 2018 Cashback ilimitado em cassino. 8. BetMGM 2024 Jackpot de R$3,5 milhões em slots e mesas ao vivo. 9. Brazino777 2018 300 giros grátis no cadastro. 10. Novibet (código LNCMAX) 2023 Aposte & Ganhe para esportes com R$50 de freebet

10 melhores plataformas antigas de bet no Brasil (março de 2026)

As 10 melhores plataformas antigas de bet no Brasil são Betsson, Sportingbet, bet365, Vbet, Rivalo, Stake, KTO, BetMGM, Brazino777 e Novibet. Com exceção da BetMGM, Novibet, Vbet e Rivalo, todos os sites estão disponíveis desde 2018.

1 . Betsson: melhor plataforma antiga do tigrinho (desde 2018) 2 . Sportingbet: bet tradicional com Aposta Protegida (desde 2018) 3 . bet365: líder global em apostas (desde 2018) 4 . Vbet: site com bônus de 20% de cashback (desde 2019) 5 . Rivalo: site com Odds Premium (desde 2021) 6 . Stake: bet com Pagamento Antecipado (desde 2018) 7 . KTO: site com cashback de cassino (desde 2018) 8 . BetMGM: bet global com prêmio milionário (desde 2024) 9 . Brazino777: site com bônus de 300 giros grátis (desde 2018) 10 . Novibet: plataforma com Aposte & Ganhe (desde 2023)

1. Betsson: melhor plataforma antiga do tigrinho (desde 2018)

A Betsson é uma plataforma antiga do tigrinho que libera 100 giros no Tigre Sortudo, da Pragmatic Play. Para desbloquear o benefício, basta se registrar, cumprir a verificação e jogar com R$5 em qualquer slot do cassino online.

A Betsson está no Brasil desde 2018 e opera ao redor do mundo desde 1963. Hoje, a marca trabalha com aposta extra no futebol, torneios de cassino toda semana e Odds Turbinadas todos os dias.

Vantagens Desvantagens ✅ Pagamento Antecipado no futebol. ❌ Sem programa de fidelidade. ✅ Múltiplas Turbinadas em até 70%. ❌ Depósito mínimo de R$10. ✅ Múltipla Anti-Zica com até R$270 de reembolso. ✅ Live Stream em jogos selecionados. ✅ Torneios de cassino toda semana.

2. Sportingbet: bet tradicional com Aposta Protegida (desde 2018)

A Sportingbet tem Aposta Protegida praticamente todos os dias. Esse bônus era bem comum nas casas de apostas mais antigas, sendo chamados de "Aposta Sem Risco" — hoje esse termo é proibido por questões regulatórias, afinal toda bet tem risco.

Nessa oferta, você aposta e ganha parte do valor de volta em caso de red. Com apostas desde 1998 ao redor do mundo, usamos o cupom de bônus Sportingbet e contamos 18 promoções disponíveis. Em comum, todos os prêmios não têm rollover!

Vantagens Desvantagens ✅ Aposta Grátis em ligas europeias. ❌ Sem cashback para esportes. ✅ 10% de cashback semanal em cassino. ❌ Não tem Criar Aposta aumentado. ✅ Giro grátis todos os dias. ✅ Mercado de aposta exclusivo Craque Sportingbet. ✅ Odds Aumentadas diariamente.

3. bet365: líder global em apostas (desde 2018)

Uma das bets antigas mais prestigiadas do mundo, a bet365 está em operação desde 2000 e é apontada como a líder global em apostas. De acordo com a marca, são mais de 2 milhões de apostas por hora e mais de 100 milhões de apostadores ao redor do mundo.

Nós usamos o código de indicação bet365 para 2026 e encontramos muitas funcionalidades na plataforma, com giros adicionais ou apostas extras toda semana, Pagamento Antecipado e múltipla com boost de até 100% nas odds totais.

Vantagens Desvantagens ✅ Substituição+ no futebol. ❌ Sem bônus de cashback. ✅ Aposta Aumentada e Super Aposta Aumentada todos os dias. ❌ Não tem promoção Aposte & Ganhe. ✅ Live Stream em esportes. ✅ Cassino com jogos exclusivos. ✅ App de esportes e cassino para Android.

4. Vbet: site com bônus de 20% de cashback (desde 2019)

A Vbet é uma plataforma antiga que opera ao redor do mundo desde 2003, chegando ao Brasil em 2019. Dentre muitas promoções, a marca tem um cashback semanal para esportes, slots e live casino, com até 20%, 18% e 8%, respectivamente.

Nós usamos o código de indicação Vbet de 2026 e achamos uma longa lista de promoções. Aqui, temos de tudo: programa VIP, bolão grátis, odds aumentadas, rodadas extras, torneios e mais.

Vantagens Desvantagens ✅ Minigame de roleta premiada. ❌ Certos bônus têm rollover. ✅ Bônus do Brasileirão com 25% de freebet e 10% de boost. ❌ Não há jogos de cassino exclusivos. ✅ V-Arena, com torneios toda semana. ✅ Desafio 10/10, com R$500 de freebet. ✅ Clube de fidelidade.

5. Rivalo: site com Odds Premium (desde 2021)

A Rivalo está no Brasil desde 2021 e, mesmo com pouco tempo em comparação a todas as bets antigas da nossa lista, essa plataforma é bem vista. Isso porque ela traz Odds Premium desde o primeiro dia de operação, com prêmios altos em esportes.

A marca surgiu em 2016 e passou a priorizar uma experiência mais completa. Ainda hoje, oferece promoções incomuns, tão boas ou até superiores às dos concorrentes. Entre os destaques estão Múltiplas Aumentadas, Apostou, Ganhou para esportes e cassino, e o Clube Rivalo, com moedas trocáveis por benefícios.

Vantagens Desvantagens ✅ Até 25% de cashback na semana. ❌ Não tem app de apostas. ✅ Desafio Bonanza, com moeda especial. ❌ Sem Criar Aposta em esportes. ✅ Saque rápido a partir de R$1. ✅ Minigames de apostas. ✅ Variedade de mercados.

6. Stake: bet com Pagamento Antecipado (desde 2018)

A Stake surgiu nos Estados Unidos em 2017. Um ano depois, ela desembarcou no Brasil e trouxe a oferta de Pagamento Antecipado no futebol, nos jogos da NBA e nas partidas da NFL, garantindo green quando um palpite abre boa vantagem.

Nós usamos o código de afiliado Stake e encontramos ofertas baseadas no Clube VIP. Esse programa personaliza bônus: se jogarmos mais cassino, as vantagens focam nas slots. Caso prefira esportes, as promoções são adaptadas para as modalidades esportivas.

Vantagens Desvantagens ✅ Recompensa de aniversário VIP. ❌ Não tem aposta protegida. ✅ Saque a partir de R$1. ❌ Sem Múltipla Turbinada. ✅ Aposta extra no UFC. ✅ Torneios de cassino exclusivos. ✅ Giros e freebet com 1x de rollover.

7. KTO: site com cashback de cassino (desde 2018)

A KTO é uma plataforma antiga com DNA brasileiro, estando disponível desde 2018 no Brasil. Desde a sua chegada, a marca surpreendeu por trazer 0,10% de cashback em saldo real em quase todas as apostas em cassino do site.

Se usarmos o código do cupom KTO, ainda encontramos a oferta de cashback, mas desta vez com outras promoções, como a Chance Extra (freebet no futebol) e as missões com giros grátis do Clube KTO. Em comum, todos os bônus pagam em dinheiro de verdade!

Vantagens Desvantagens ✅ Aplicativo de apostas para Android. ❌ Poucos torneios de esportes e cassino. ✅ 10x de cashback no tigrinho. ❌ Não tem experiência global (ainda). ✅ Odds Aumentadas diariamente. ✅ Giros extras em jogos de cassino. ✅ Função Criar Aposta no futebol.

8. BetMGM: bet global com prêmio milionário (desde 2024)

Dentre as plataformas antigas, a BetMGM é a mais recente, estando disponível desde 2023 no Brasil. Contudo, a marca começou com os dois pés na porta, oferecendo o maior prêmio de todos os sites de apostas e pagando R$3,5 milhões de jackpot em cassino.

Originalmente, a marca surgiu em 2018 nos Estados Unidos e levou a experiência do cassino de Las Vegas MGM Resort para a plataforma online. Hoje, encontramos mais de 10 bônus, com boost de 200% em múltiplas e giros extras toda semana.

Vantagens Desvantagens ✅ Roleta de Ouro, com prêmios diários. ❌ Sem programa de fidelidade. ✅ MGM do Milhão que paga até R$3,5 milhões de jackpot. ❌ Não tem bônus para cassino ao vivo. ✅ Substituição segura no futebol. ✅ Rodada extra toda quarta-feira. ✅ Live Stream em partidas de futebol.

9. Brazino777: site com bônus de 300 giros grátis (desde 2018)

A Brazino777 opera desde 1996 e começou a explorar o mercado de apostas em 2018 no Brasil, pouco tempo depois da legalização das apostas online. A marca libera 300 giros grátis após o cadastro e verificação de conta, distribuindo as rodadas ao longo de 7 dias.

Depois de usar o código Brazino777, o jogador ainda tem outros bônus, com destaque da oferta esportiva de 135% extra em múltiplas e o cashback semanal de até 12% nas perdas em slots e crash games.

Vantagens Desvantagens ✅ Giros grátis todos os dias. ❌ Sem aplicativo de apostas. ✅ Saque instantâneo via Pix. ❌ Aplica requisitos de apostas. ✅ Tem presente de aniversário. ✅ Conta com modo de demonstração. ✅ Possui torneios de cassino exclusivos.

10. Novibet: plataforma com Aposte & Ganhe (desde 2023)

A Novibet é uma casa de apostas antiga, estando disponível na Europa desde 2010. No Brasil, a bet surgiu em 2023 e ofereceu o bônus Aposte & Ganhe, que continua à disposição de quem aposta. Nela, você faz um palpite e desbloqueia até R$50 de freebet.

Ainda sobre os bônus, essa plataforma tem mais de 30 promoções ativas no momento. Nós usamos o código Novibet e vimos que todas pagam os prêmios em dinheiro real, seja em esportes ou nos jogos de cassino.

Vantagens Desvantagens ✅ Mais de 30 bônus de apostas. ❌ Não tem cashback esportivo. ✅ Aplicativo Novibet para Android. ❌ O site de apostas não é tão intuitivo. ✅ Programa mensal de fidelidade. ✅ Giros extras toda semana. ✅ Odds Especiais todos os dias.

Comparação entre as principais casas de apostas antigas

Em dúvida sobre quais casas de apostas antigas valem a pena? Então, confira a tabela comparativa que preparamos a seguir!

Plataforma antiga Licença Número de bônus ativos 1. Betsson 0006/2024 20 2. Sportingbet 0004/2024 18 3. bet365 0021/2024 11 4. Vbet 0028/2024 21 5. Rivalo 0105/2024 11 6. Stake 0079/2024 12 7. KTO 0007/2024 19 8. BetMGM 0036/2024 13 9. Brazino777 0023/2024 5 10. Novibet 0017/2024 32

Por que apostar em plataformas bet antigas e consolidadas?

Vale a pena apostar em plataformas bet antigas e consolidadas, porque elas trabalham com bônus e funcionalidades estabelecidos entre os jogadores. Muitas vezes, temos todos os tipos de ofertas em um só lugar.

Entre os pontos que justificam as casas de apostas tradicionais em vez das estreias mais recentes estão:

Tradição : experiência de longa data no mercado;

: experiência de longa data no mercado; Usabilidade : performance otimizada e pronta para uso;

: performance otimizada e pronta para uso; Pagamento : histórico de pagamentos rápidos;

: histórico de pagamentos rápidos; Proteção de dados : histórico de segurança de longa data;

: histórico de segurança de longa data; Mais recursos : todas as funcionalidades em um só lugar;

: todas as funcionalidades em um só lugar; Mais bônus: liberdade para criar melhores bônus.

Como escolher entre as melhores bets antigas?

Selecionamos as melhores bets antigas considerando estratégias de mercado, patrocínios firmados e bônus ajustados à nova realidade após a Lei 14.790/2023. Para entender cada critério em detalhes, continue conosco nos próximos tópicos.

Estratégias bem localizadas para o Brasil

O primeiro passo é ter uma estratégia bem localizada para a nossa realidade. Por exemplo, a Betsson também está em outros países sul-americanos. Logo, se ela replicasse as estratégias de bônus e ofertas do Equador aqui, não daria certo.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu espero odds especiais no Brasileirão, na Copa do Brasil e em partidas que fazem parte do meu dia a dia, e não em jogos de ligas menores."

Patrocínios e ações de marketing relevantes

As plataformas antigas têm patrocínios ao redor do mundo, mas é importante que haja parcerias no Brasil. Neste sentido, a Sportingbet é um bom exemplo, aparecendo no espaço nobre da camisa do Palmeiras e sendo a patrocinadora oficial da Libertadores.

Opinião do Autor Davi Costa "Uma bet antiga patrocinadora da Lazio (ITA) me chama menos atenção que o site que aparece na camisa do XV de Piracicaba. Isso porque as ações de marketing aqui têm mais relevância."

Bônus adaptados à nova realidade das apostas

Em outros países, os bônus exigem requisitos de apostas. Porém, a Lei 14.790/2023 restringiu essas práticas. Por isso, nas casas mais antigas, a maioria das ofertas paga vitórias em dinheiro real e tem promoções ajustadas à nova regulamentação.

Opinião do Autor Davi Costa "Sempre prefira a plataforma antiga adaptada à Lei 14.790/2023, ainda mais no quesito de bônus. Desta forma, você deposita, aposta, vence e saca sem surpresas."

Aposte apenas em plataformas antigas legalizadas

Ao escolher entre bets legalizadas e consolidadas, priorize sempre licenças válidas, políticas claras e histórico de pagamentos. As plataformas antigas têm melhores bônus e oferecem ambiente mais estável para quem busca segurança.

Ainda assim, nenhuma aposta elimina riscos. Analise limites de depósito, ferramentas de autoexclusão e controle de tempo disponíveis nas casas recomendadas. Gestão de banca e disciplina são fatores tão relevantes quanto bônus ou odds especiais.

Por fim, aposte apenas se for maior de 18 anos e encare as apostas como entretenimento, nunca como fonte de renda. Pratique o Jogo Responsável, estabeleça limites e, se necessário, procure apoio especializado.

Perguntas frequentes sobre plataformas bet antigas

Você possui alguma pergunta sobre as plataformas bet antigas? Se a resposta for sim, confira as nossas respostas para as dúvidas mais frequentes!

Quais são as plataformas mais antigas do Brasil?

As plataformas mais antigas do Brasil são Betsson, Sportingbet, bet365, Stake, KTO e Brazino777.

Plataformas antigas são mais seguras que as novas?

Plataformas antigas tendem a transmitir mais segurança por terem histórico de pagamentos rápidos e proteção de dados consolidada em comparação às novas bets. Além disso, oferecem funcionalidades testadas e ambiente mais estável para apostas responsáveis.

Todas as bets antigas estão legalizadas no Brasil?

As plataformas listadas operam com licenças válidas e seguem a Lei 14.790/2023. Cada marca possui número de licença ativo e políticas ajustadas à regulamentação brasileira, incluindo regras para bônus, verificação de identidade e práticas de Jogo Responsável.

Qual a diferença entre uma casa de aposta antiga e uma nova?

A principal diferença está na tradição e experiência de mercado. Casas antigas possuem histórico global, estratégias adaptadas ao Brasil, bônus consolidados e funcionalidades maduras, enquanto plataformas novas ainda estão em fase de expansão e adaptação regulatória.

