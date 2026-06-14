Torcida do Brasil faz festa na Ponte do Brooklyn, em Nova York Centenas de torcedores participaram da travessia neste domingo

Se, dentro de campo, no sábado, o Brasil jogou mal, decepcionou e ficou no empate com o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, fora dele a torcida deu um show. Um deles aconteceu neste domingo (14), com a travessia da Ponte do Brooklyn, um dos muitos pontos turísticos de Nova York.

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Mesmo antes da estreia, a torcida brasileira já havia marcado presença em outros locais famosos da Big Apple, como a Times Square, no coração de Manhattan.

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A manifestação de apoio à seleção, neste domingo, começou às 16h (de Brasília), reunindo centenas de torcedores com as camisas verde e amarelas. Agentes da polícia de Nova York acompanharam o trajeto dos brasileiros.

Torcida brasileira fez festa na Ponte do Brooklyn, em Nova York (Foto: Erik Maciel)

Tanto a travessia da Ponte do Brooklyn quanto a festa na Times Square foram organizadas pelo Movimento Verde e Amarelo.

Brasil volta a campo na sexta

A próxima parada é a Filadélfia, onde o Brasil busca a reabilitação na sexta (20), contra o Haiti, após o empate em 1 a 1 com o Marrocos.



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Torcida brasileira fez festa na Ponte do Brooklyn, em Nova York (Foto: Erik Maciel)