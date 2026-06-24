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Torcida da Alemamha aumenta 'pressão' por mudança no time titular na Copa

O técnico Julian Nagelsmann pode fazer mudanças na equipe garantir classificação ao mata-mata

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
24/06/2026 11:10
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TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Leon Goretzka #8 of Germany is congratulated by Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany after the team's 2-1 victory in the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D'Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Alemanha entra em campo na tarde de quinta-feira (25) diante do Equador com o objetivo de manter sua campanha de 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo. E mesmo com o clima de paz entre jogadores e torcedores após a equipe garantir vaga no mata-mata do torneio, os alemães seguem "no pé" do técnico Julian Nagelsmann e aumentam a pressão no treinador para fazer mudanças no time titular no próximo confronto.

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    A partida dá uma brecha para Nagelsmann mexer no onze inicial, já que a Alemanha está com o primeiro lugar garantido. Pelos critérios de desempate, a seleção tem uma distância considerável de saldo em relação à Costa do Marfim e leva vantagem por estar à frente do time africano no ranking da Fifa. Uma pesquisa levantada pelo jornal alemão Bild revelou o desejo dos torcedores por uma mudança no ataque e a escalação de um "queridinho" do torcedor.

    Autor de três gols e duas assistências em dois jogos da Copa até aqui, o atacante Deniz Undav é a principal sensação da Alemanha no torneio e conseguiu ser decisivo para a seleção, mesmo saindo do banco de reservas diante de Curaçao e Costa do Marfim.

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    Segundo o Bild, 27% dos torcedores colocam o centroavante do Sttutgart como o melhor jogador da equipe no Mundial até aqui e 49% querem o camisa 26 como titular diante do Equador. Apenas 18% de posicionaram contra o jogar como titular e 33% preferiram deixar nas mãos do treinador Julian Nagelsmann. Pouco mais de mil pessoas foram entrevistadas para a realização da pesquisa.

    No primeiro confronto, Undav atuou por 26 minutos, tempo suficiente para marcar um gol e distribuir duas assistências na goleada por 7 a 1 em Curaçao. No segundo jogo, entrou em campo quando a Alemanha em 1 a 1 com a Costa do Marfim e disputou 30 minutos da segunda etapa. Nos acréscimos, marcou o gol da vitória alemã, que garantiu a classificação e o primeiro lugar no Grupo E.

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    Antes do confronto com a Costa do Marfim, Undav já havia afirmado que sonha com uma titularidade, mas não tem a pretensão de assumir o posto do onze inicial de qualquer maneira. O atacante afirmou que busca se dedicar em campo, independentemente de quantos minutos esteja em campo.

    - Trata-se de liderar pelo exemplo, com intensidade nos treinos e bons jogos. Mostrar que todo mundo que entra, seja como titular ou vindo do banco, precisa ir até o limite para o time vencer - destacou Undav, que foi contido ao falar sobre a fama positiva com os torcedores.

    - - Sinto que tenho muito apoio da torcida, e claro que isso faz bem. Mostra que estou fazendo algo certo. Mas, primeiro, não adianta nada só ficar de resenha para ser o queridinho da torcida. O mais importante é dar resultado em campo, senão eu nem estaria aqui. Agora é a hora de justificar a minha convocação - desabafou.

    Undav, jogador da Alemanha
    Undav marcou três gols e deu duas assistências até aqui na Copa. (Foto: Cole Burston / AFP)

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    Neuer vive dilema com os torcedores

    O Bild também constatou que o meia Nmecha, do Borussia Dortmund, considerado um dos principais jogadores do futuro da seleção alemã, também está no top três de melhores jogadores da equipe no torneio.

    Já o experiente goleiro Manuel Neuer vive um cenário de dualidade. Ao mesmo tempo que aparece como o segundo melhor da Alemanha na Copa, com 12% dos votos, também é o quinto que mais decepcionou, com 5% dos votos. O jogador de 40 anos, que saiu da aposentadoria da seleção para jogar o Mundial, é um dos capitães da equipe de Nagelsmann e passou à frente dos concorrentes, mesmo ficando fora de todo o ciclo de preparação para o torneio.

    Entre os atletas que estão abaixo, o primeiro colocado é Leroy Sané. O atacante do Galatasaray foi votado por 15% dos torcedores, seguido de Florian Wirtz e Jamal Musiala, com 9%. Para completar o top cinco de maiores decepções, o primeiro capitão Kimmich foi citado por 8%.

    Torcida não acredita no título

    O Bild também publicou que a maioria dos torcedores não crê no pentacampeonato. A maioria da torcida, 27% das respostas, afirmou que espera que a Alemanha chegue até as quartas de final da Copa, campanha que já é consideravelmente melhor do que as duas últimas, que terminaram na fase de grupos.

    Outros 22% responderam que creem numa semifinal e 17% que a equipe chegue na decisão. O menor percentual é composto por aqueles que acreditam no título da Alemanha. Apenas 8% afirmam que a seleção será campeã do Mundial deste ano.

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