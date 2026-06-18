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Seleção Brasileira chega a hotel na Filadélfia e é recepcionada por torcedores

Cerca de 500 pessoas ficaram na porta do local onde a delegação do Brasil ficará antes da partida contra o Haiti

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado especial
18/06/2026 18:29
Atualizado há 0 minutos
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Delegação do Brasil chega a hotel na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Delegação do Brasil chega a hotel na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - A Seleção Brasileira viajou nesta quinta-feira (18) para a Filadélfia, local da partida de sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Os jogadores do Brasil chegaram ao Hotel Sofitel, localizado no centro da cidade, no final desta tarde, por volta das 18h20 (horário de Brasília), onde cerca de 500 torcedores aguardavam pela chegada da delegação.

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    • Ao desembarcarem no local, alguns jogadores, como Casemiro, Marquinhos e Luiz Henrique, atenderam a alguns pedidos de torcedores que estavam na porta, com selfies e autógrafos.

    Torcedores aguardam pela delegação do Brasil na porta do hotel na Filadélfia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Neymar está fora de Brasil x Haiti

    O atacante Neymar seguirá na delegação. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

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    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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