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Técnico da Áustria exalta Messi, mas critica arbitragem na Copa do Mundo

Treinador alegou falta no primeiro gol e irregularidade no pênalti

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:23
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Lionel Messi corre para comemorar o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi corre para comemorar o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Ralf Rangnick, técnico da Áustria, já era fã de Lionel Messi, mesmo antes da derrota, nesta segunda-feira, na Copa do Mundo. Após o jogo, em meio a críticas à arbitragem de Amin Mohamed Omar, o treinador voltou a exaltar o camisa 10 da Argentina, que se isolou como o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols.

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    • - Quando alguém, aos 39 anos de idade, marca dois gols (e agora já o quinto em apenas dois jogos no Mundial), já sabíamos antes que Lionel Messi era o melhor jogador que já existiu, e ele voltou a demonstrar isso de forma impressionante hoje - reverenciou Rangnick.

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    Por outro lado, o treinador austríaco apontou erros cruciais na atuação do árbitro Amin Omar. Um deles teria sido falta em Xaver Schlager na jogada que originou o primeiro gol.

    Rangnick também ficou na bronca da falta que originou o pênalti, que acabou desperdiçado por Messi.

    - Primeiro tocamos na bola e só depois atingimos o pé dele. Mas, naturalmente, é possível interpretar a jogada de outra forma — e provavelmente foi isso que o árbitro fez ao entender que nossos dois defensores o cercaram e o prensaram.

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    Messi exalta triunfo

    Nas redes sociais, Messi celebrou o triunfo, que garantiu vaga antecipada à próxima fase:

    - Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais .

    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)


    Como foram os gols diante da Áustria

    Após um cruzamento rasteiro de Medina e um corta-luz de Thiago Almada, o camisa 10 finalizou de canhota para abrir o placar e atingir a marca histórica de 17 gols em Mundiais, superando o recorde anterior de Miroslav Klose. Aos 49 minutos da etapa final, Messi aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, marcou seu segundo gol. 

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    Lionel Messi corre para comemorar o primeiro gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi corre para comemorar o primeiro gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)


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