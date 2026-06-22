Técnico da Áustria exalta Messi, mas critica arbitragem na Copa do Mundo
Treinador alegou falta no primeiro gol e irregularidade no pênalti
Ralf Rangnick, técnico da Áustria, já era fã de Lionel Messi, mesmo antes da derrota, nesta segunda-feira, na Copa do Mundo. Após o jogo, em meio a críticas à arbitragem de Amin Mohamed Omar, o treinador voltou a exaltar o camisa 10 da Argentina, que se isolou como o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols.
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- Quando alguém, aos 39 anos de idade, marca dois gols (e agora já o quinto em apenas dois jogos no Mundial), já sabíamos antes que Lionel Messi era o melhor jogador que já existiu, e ele voltou a demonstrar isso de forma impressionante hoje - reverenciou Rangnick.
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Por outro lado, o treinador austríaco apontou erros cruciais na atuação do árbitro Amin Omar. Um deles teria sido falta em Xaver Schlager na jogada que originou o primeiro gol.
Rangnick também ficou na bronca da falta que originou o pênalti, que acabou desperdiçado por Messi.
- Primeiro tocamos na bola e só depois atingimos o pé dele. Mas, naturalmente, é possível interpretar a jogada de outra forma — e provavelmente foi isso que o árbitro fez ao entender que nossos dois defensores o cercaram e o prensaram.
Messi exalta triunfo
Nas redes sociais, Messi celebrou o triunfo, que garantiu vaga antecipada à próxima fase:
- Outra vitória em uma partida complicada, que nos serve para dar um passinho a mais .
Como foram os gols diante da Áustria
Após um cruzamento rasteiro de Medina e um corta-luz de Thiago Almada, o camisa 10 finalizou de canhota para abrir o placar e atingir a marca histórica de 17 gols em Mundiais, superando o recorde anterior de Miroslav Klose. Aos 49 minutos da etapa final, Messi aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, marcou seu segundo gol.
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