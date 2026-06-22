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Messi chega a cinco gols na Copa do Mundo e mira recorde 'inalcançável'; entenda

Craque argentino pode se tornar o maior artilheiro do torneio em uma só edição

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Messi precisou de apenas duas partidas para marcar cinco gols e disparar na artilharia da Copa do Mundo de 2026. Com o início arrasador, o novo maior artilheiro da história dos Mundiais, com 18 no total, mira mais um recorde para a sequência do torneio: o de maior número de gols em uma única edição.

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    A marca a ser batida pelo camisa 10 da Albiceleste pertence a Just Fontaine, ex-atacante da França e autor de 13 gols na Copa de 1958. O artilheiro deixou sua marca nos cinco jogos da seleção francesa, parando na semifinal para o Brasil de Pelé, que viria a se sagrar campeão mundial pela primeira vez naquele ano.

    Fontaine, que também fez cinco gols nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, terminou a Copa com média de 2,6 gols por partida. Messi, por sua vez, tem média de 2,5 tentos por jogo após as vitórias da Argentina sobre Argélia, por 3 a 0, e Áustria, por 2 a 0.

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    O jogador que mais ameaçou o recorde de Just Fontaine foi Gerd Müller, histórico atacante da seleção alemã que balançou as redes 10 vezes na Copa de 1970.

    No século XXI, ninguém conseguiu alcançar a marca de dois dígitos em gols em uma edição do Mundial. Ronaldo Fenômeno e Kylian Mbappé, com oito gols cada, foram artilheiros da competição em 2002 e 2022, respectivamente, e os que mais se aproximaram de bater a marca nos últimos anos.

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    Atual campeã mundial, a Argentina já está classificada para os 16 avos de final, fase que será inaugurada nesta Copa do Mundo devido à mudança de 32 para 48 seleções. Com isso, caso os "hermanos" avancem até a final, Messi terá mais seis partidas para desbancar Fontaine.

    Just Fontaine, autor de 13 gols na Copa do Mundo de 1958, é erguido pelos jogadores da seleção da França
    Just Fontaine é celebrado pelos colegas de seleção francesa (Foto: Reprodução/FIFA)

    Maiores artilheiros da Copa do Mundo em uma só edição

    1. Just Fontaine (Suécia, 1958) — 13 gols em apenas cinco jogos
    2. Sándor Kocsis (Hungria, 1954) — 11 gols em apenas cinco jogos
    3. Gerd Müller (Alemanha Ocidental, 1970) — 10 gols
    4. Eusébio (Portugal, 1966) — 9 gols e o prêmio de melhor jogador da Copa
    5. Ademir de Menezes (Brasil, 1950) — 9 gols no Mundial disputado em casa
    6. Guillermo Stábile (Argentina, 1930) — 8 gols
    7. Ronaldo (Brasil, 2002) — 8 gols, incluindo dois na final
    8. Kylian Mbappé (França, 2022) — 8 gols, com hat-trick na decisão
    9. Leônidas da Silva (Brasil, 1938) — 7 gols e a invenção da "bicicleta"
    10. Jairzinho (Brasil, 1970) — 7 gols, marcando em todos os jogos

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