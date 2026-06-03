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Espanha x Iraque: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional

Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
13:56
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Espanha x Iraque batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
imagem cameraEspanha x Iraque batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
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Espanha e Iraque se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Riazor, em A Coruña, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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A Espanha chega ao confronto como uma das favoritas ao título mundial. A equipe comandada por Luis de la Fuente vive grande fase e utiliza os amistosos contra Iraque e Peru para realizar os últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo. Mesmo com a possibilidade de rodízio, a seleção espanhola conta com nomes como Rodri, Pedri, Cubarsí e Oyarzabal no elenco.

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Ficha do jogo

Espanha onde assistir escudo
ESP
Iraque escudo onde assistir
IRA
Amistoso Internacional
Data e Hora
quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Riazor, em La Coruña (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Iraque, por sua vez, retorna ao Mundial pela primeira vez desde 1986 e encara o duelo como uma oportunidade de medir forças contra uma das principais seleções do planeta. Sob o comando de Graham Arnold, os iraquianos vivem bom momento e chegam embalados por uma sequência positiva de resultados. Na Copa do Mundo, a equipe asiática terá pela frente França, Noruega e Senegal na fase de grupos.

Tudo sobre Espanha x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 🆚 Iraque
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riazor, em La Coruña (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres.

⚪⚫ Iraque (Técnico: Graham Arnold)
Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif.

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Espanha x Iraque batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
Espanha x Iraque batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)

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