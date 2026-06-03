Espanha x Iraque: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
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Espanha e Iraque se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Riazor, em A Coruña, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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A Espanha chega ao confronto como uma das favoritas ao título mundial. A equipe comandada por Luis de la Fuente vive grande fase e utiliza os amistosos contra Iraque e Peru para realizar os últimos ajustes antes da estreia na Copa do Mundo. Mesmo com a possibilidade de rodízio, a seleção espanhola conta com nomes como Rodri, Pedri, Cubarsí e Oyarzabal no elenco.
Ficha do jogo
O Iraque, por sua vez, retorna ao Mundial pela primeira vez desde 1986 e encara o duelo como uma oportunidade de medir forças contra uma das principais seleções do planeta. Sob o comando de Graham Arnold, os iraquianos vivem bom momento e chegam embalados por uma sequência positiva de resultados. Na Copa do Mundo, a equipe asiática terá pela frente França, Noruega e Senegal na fase de grupos.
Tudo sobre Espanha x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Iraque
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riazor, em La Coruña (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Álex Baena, Oyarzabal e Ferran Torres.
⚪⚫ Iraque (Técnico: Graham Arnold)
Fahad Talib; Mustafa Saadoun, Ahmed Yahya, Zaid Tahseen e Akam Hashim; Zidane Iqbal, Aimar Sher e Marko Farji; Ahmed Qasem, Mohanad Ali e Ali Yousif.
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