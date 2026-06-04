Espanha confirma numeração para amistoso contra o Iraque e deve poupar titulares

A Espanha confirmou a numeração e quem serão os relacionados para o amistoso contra o Iraque que acontece nesta quinta-feira, dia 4 de junho, às 19h (de Brasília). A seleção deve poupar jogadores importantes, como Rodri e Pedri. Lamine Yamal ainda não será integrado. O jogador trata lesão e também é visto como dúvida até mesmo para a estreia na Copa do Mundo.

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A seleção ainda não viajou para os Estados Unidos. O jogo será a despedida no país, com a bola rolando no estádio Riazor, em La Coruña, no penúltimo teste antes da estreia.

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Luis de la Fuente airá poupar jogadores no amistoso desta quinta-feira (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Veja quem foram os jogadores convocados

Leo Román (1)

Marc Pubill (2)

Alejandro Grimaldo (3)

Eric García (4)

Marcos Llorente (5)

Mikel Merino (6)

Ferran Torres (7)

Gonzalo García (8)

Gavi (9)

Dani Olmo (10)

Yeremy Pino (11)

Pedro Porro (12)

Joan García (13)

Aymeric Laporte (14)

Álex Baena (15)

Jon Martín (16)

Sergio Gómez (17)

Marc Bernal (18)

Javi Guerra (19)

Javi Rodríguez (20)

Beñat Turrientes (21)

Pau Cubarsí (22)

Unai Simón (23)

Jesús Rodríguez (25)

Borja Iglesias (26)

Como chegam as equipes?

Na Copa do Mundo, a Espanha está no grupo H, dividindo espaço com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.

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O Iraque, por sua vez, volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos, no Grupo I, que também conta com França, Senegal e Noruega.