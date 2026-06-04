Espanha confirma numeração para amistoso contra o Iraque e deve poupar titulares
Espanha fará seu último compromisso antes de embarque aos Estados Unidos
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A Espanha confirmou a numeração e quem serão os relacionados para o amistoso contra o Iraque que acontece nesta quinta-feira, dia 4 de junho, às 19h (de Brasília). A seleção deve poupar jogadores importantes, como Rodri e Pedri. Lamine Yamal ainda não será integrado. O jogador trata lesão e também é visto como dúvida até mesmo para a estreia na Copa do Mundo.
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A seleção ainda não viajou para os Estados Unidos. O jogo será a despedida no país, com a bola rolando no estádio Riazor, em La Coruña, no penúltimo teste antes da estreia.
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Veja quem foram os jogadores convocados
- Leo Román (1)
- Marc Pubill (2)
- Alejandro Grimaldo (3)
- Eric García (4)
- Marcos Llorente (5)
- Mikel Merino (6)
- Ferran Torres (7)
- Gonzalo García (8)
- Gavi (9)
- Dani Olmo (10)
- Yeremy Pino (11)
- Pedro Porro (12)
- Joan García (13)
- Aymeric Laporte (14)
- Álex Baena (15)
- Jon Martín (16)
- Sergio Gómez (17)
- Marc Bernal (18)
- Javi Guerra (19)
- Javi Rodríguez (20)
- Beñat Turrientes (21)
- Pau Cubarsí (22)
- Unai Simón (23)
- Jesús Rodríguez (25)
- Borja Iglesias (26)
Como chegam as equipes?
Na Copa do Mundo, a Espanha está no grupo H, dividindo espaço com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.
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O Iraque, por sua vez, volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos, no Grupo I, que também conta com França, Senegal e Noruega.
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