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Espanha confirma numeração para amistoso contra o Iraque e deve poupar titulares

Espanha fará seu último compromisso antes de embarque aos Estados Unidos

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/06/2026
08:40
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Luis De La Fuente - Espanha 3x3 Brasil
imagem cameraNumerações foram reveladas para jogo contra o Iraque (Foto: AFP)
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A Espanha confirmou a numeração e quem serão os relacionados para o amistoso contra o Iraque que acontece nesta quinta-feira, dia 4 de junho, às 19h (de Brasília). A seleção deve poupar jogadores importantes, como Rodri e Pedri. Lamine Yamal ainda não será integrado. O jogador trata lesão e também é visto como dúvida até mesmo para a estreia na Copa do Mundo.

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A seleção ainda não viajou para os Estados Unidos. O jogo será a despedida no país, com a bola rolando no estádio Riazor, em La Coruña, no penúltimo teste antes da estreia.

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Luis de la Fuente anuncia convocação da Espanha para a Copa do Mundo
Luis de la Fuente airá poupar jogadores no amistoso desta quinta-feira (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Veja quem foram os jogadores convocados

  • Leo Román (1)
  • Marc Pubill (2)
  • Alejandro Grimaldo (3)
  • Eric García (4)
  • Marcos Llorente (5)
  • Mikel Merino (6)
  • Ferran Torres (7)
  • Gonzalo García (8)
  • Gavi (9)
  • Dani Olmo (10)
  • Yeremy Pino (11)
  • Pedro Porro (12)
  • Joan García (13)
  • Aymeric Laporte (14)
  • Álex Baena (15)
  • Jon Martín (16)
  • Sergio Gómez (17)
  • Marc Bernal (18)
  • Javi Guerra (19)
  • Javi Rodríguez (20)
  • Beñat Turrientes (21)
  • Pau Cubarsí (22)
  • Unai Simón (23)
  • Jesús Rodríguez (25)
  • Borja Iglesias (26)

Como chegam as equipes?

Na Copa do Mundo, a Espanha está no grupo H, dividindo espaço com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.

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O Iraque, por sua vez, volta a disputar uma Copa do Mundo após 40 anos, no Grupo I, que também conta com França, Senegal e Noruega.

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