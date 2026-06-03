Santi Cañizares, ex-goleiro da seleção da Espanha, em um programa local, afirmou que gostaria que a Seleção Espanhola enfrentasse o Brasil em uma possível final da Copa do Mundo. Segundo o jornal Marca, o ex-jogador classifica a Seleção Brasileira como "a melhor seleção do mundo", estando acima das outras por sua história e prestígio.

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Santi Cañizares, em jogo festivo (Foto: Reprodução)

— Gostaria de vencer o Brasil porque eles são cinco vezes campeões mundiais. O melhor time do mundo é o Brasil. Até que se prove o contrário — afirmou.

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Para o ex-goleiro, o título sobre qualquer outra seleção já teria um valor enorme, mas a importância histórica que a Seleção Brasileira carrega faz com que uma vitória sobre a equipe de Carlo Ancelotti tenha um gosto ainda mais especial.

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Quem é Santi Cañizares?

José Santiago Cañizares Ruiz, mais conhecido como Santi Cañizares, foi um dos goleiros espanhóis mais emblemáticos das décadas de 1990 e 2000. Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Cañizares viveu o auge da carreira no Valencia, clube pelo qual atuou durante dez temporadas, jogando quase 400 partidas, e conquistou dois títulos de La Liga, uma Copa da UEFA, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Europa. Pela seleção da Espanha, disputou três Copas do Mundo (1994, 1998 e 2006), somou 46 partidas e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

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O caso do vidro na Copa de 2002

Reserva nas Copas de 1994 e 1998, Santi Cañizares se preparava para disputar sua primeira Copa do Mundo como goleiro titular da Espanha. Porém, duas semanas antes da estreia, Cañizares sofreu um acidente inusitado na concentração: ao deixar um frasco de perfume cair, tentou impedir que ele quebrasse usando o pé, porém os estilhaços cortaram o tendão. A lesão o impediu de jogar por pouco mais de um mês, justamente no período da Copa. O corte de Cañizares abriu espaço para o jovem Iker Casillas assumir a titularidade da Espanha. Casillas aproveitou a oportunidade e permaneceu por mais de uma década como dono da posição, se tornando o capitão da equipe campeã mundial em 2010, enquanto Cañizares não pôde disputar um Mundial como titular.