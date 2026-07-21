Al-Hilal acerta contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo
Summerville deixará o West Ham por 80 milhões de euros e vai assinar contrato até 2029 com o clube saudita
O Al-Hilal chegou a um acordo e encaminhou a contratação do atacante holandês Crysencio Summerville, de 24 anos, do West Ham, da Inglaterra. Segundo o jornal britânico The Athletic, o clube saudita vai desembolsar 80 milhões de euros pelo jogador, que foi a principal revelação da Holanda na Copa do Mundo. Summerville agora deve realizar os exames médicos para poder assinar contrato válido até 2029.
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O jogador holandês recentemente chegou a receber uma proposta da Roma, da Itália, de 46 milhões de euros; também recebeu sondagem do Manchester United e teve um interesse do Aston Villa, mas os negócios não avançaram e os dois clubes ingleses sequer chegaram a formalizar propostas.
Summerville foi um dos destaques da seleção holandesa na Copa do Mundo. Ele atuou por quatro jogos, contribuindo com dois gols e duas assistências. Apesar do bom desempenho, ficou marcado após desperdiçar seu pênalti na eliminação diante do Marrocos, na disputa por pênaltis da fase de 32 avos de final.
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Quem é Crysencio Summerville
Crysencio Summerville chegou ao West Ham em 2024, após deixar o Leeds United, e desde então disputou 56 partidas pela equipe londrina. Na última temporada, o atacante entrou em campo em 34 jogos, marcou sete gols e deu cinco assistências. Apesar do desempenho individual, o West Ham se dispôs a negociar o jogador por cerca de 60 milhões de euros.
Com um vínculo que ia até 2029, Summerville é visto como um dos ativos mais valiosos do elenco do West Ham. Nesta janela de transferências, o clube londrino já negociou Mateus Fernandes com o Tottenham por 85 milhões de libras, enquanto o capitão Jarrod Bowen teve seu contrato renovado.
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