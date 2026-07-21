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Al-Hilal acerta contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo

Summerville deixará o West Ham por 80 milhões de euros e vai assinar contrato até 2029 com o clube saudita

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 14:12
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Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo
Memphis e Summerville comemorando o gol marcado na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

O Al-Hilal chegou a um acordo e encaminhou a contratação do atacante holandês Crysencio Summerville, de 24 anos, do West Ham, da Inglaterra. Segundo o jornal britânico The Athletic, o clube saudita vai desembolsar 80 milhões de euros pelo jogador, que foi a principal revelação da Holanda na Copa do Mundo. Summerville agora deve realizar os exames médicos para poder assinar contrato válido até 2029. 

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    O jogador holandês recentemente chegou a receber uma proposta da Roma, da Itália, de 46 milhões de euros; também recebeu sondagem do Manchester United e teve um interesse do Aston Villa, mas os negócios não avançaram e os dois clubes ingleses sequer chegaram a formalizar propostas.

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    Summerville foi um dos destaques da seleção holandesa na Copa do Mundo. Ele atuou por quatro jogos, contribuindo com dois gols e duas assistências. Apesar do bom desempenho, ficou marcado após desperdiçar seu pênalti na eliminação diante do Marrocos, na disputa por pênaltis da fase de 32 avos de final.

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    Quem é Crysencio Summerville

    Summerville comemora gol da Holanda contra o Japão
    Summerville comemora gol da Holanda contra o Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

    Crysencio Summerville chegou ao West Ham em 2024, após deixar o Leeds United, e desde então disputou 56 partidas pela equipe londrina. Na última temporada, o atacante entrou em campo em 34 jogos, marcou sete gols e deu cinco assistências. Apesar do desempenho individual, o West Ham se dispôs a negociar o jogador por cerca de 60 milhões de euros.

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    Com um vínculo que ia até 2029, Summerville é visto como um dos ativos mais valiosos do elenco do West Ham. Nesta janela de transferências, o clube londrino já negociou Mateus Fernandes com o Tottenham por 85 milhões de libras, enquanto o capitão Jarrod Bowen teve seu contrato renovado.

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