Ronaldinho opina sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Tem que respeitar'

Ronaldinho Gaúcho defendeu a presença de Neymar na Copa do Mundo e afirmou que torce pela convocação do atacante à Seleção Brasileira. O ex-jogador considera o atacante um dos principais "talentos do futebol mundial", mas reforçou que a decisão final da comissão técnica tem de ser respeitada.

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— A gente não sabe a cabeça do treinador. Ele tem os planos dele. Eu, particularmente, sou amigo (do Neymar) e acho que é um dos maiores talentos do futebol mundial. Torço para que ele vá porque acho que pode ajudar muito, mas isso é uma decisão do treinador e a gente tem que respeitar — declarou em entrevista ao portal "Ge".

Carlo Ancelotti não convocou Neymar desde que assumiu a Seleção, incluindo para os amistosos contra França e Croácia, em março. O jogador declarou à época que ficou "chateado e triste", mas manteve a expectativa de estar na Copa. A lista final será divulgada no dia 18 de maio. A abertura do torneio está marcada para 11 de junho, e a final para 19 de julho.

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Ronaldinho também destacou a qualidade da atual geração do Brasil. Segundo ele, a Seleção Brasileira tem condições de ter um bom desempenho no torneio.

— Vejo o Brasil muito bem. Tem grandes jogadores e estamos na torcida para que faça uma boa preparação, para que chegue bem. Como torcedor, fã número um, vou estar lá torcendo muito — disse Ronaldinho.

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Lendas da Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho e Neymar durante duelo entre Santos e Flamengo em 2011; ex-jogador defende presença do amigo na Copa od Mundo (Foto: Ivan Storti / Acervo Lance!)

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