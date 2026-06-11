Mbappé comenta saída de Deschamps da França: 'Espero que seja a última Copa do Mundo' Treinador foi especulado para assumir a Itália

Principal nome da seleção francesa, Kylian Mbappé deixou claro que não quer ver Didier Deschamps comandando outra equipe nacional após encerrar seu ciclo na França. Em tom descontraído, o atacante brincou sobre os rumores que ligam o treinador a futuras oportunidades e chegou a mandar um recado direto aos italianos.

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➡️França fará amistosos durante a Copa do Mundo

Em entrevista à "emissora "M6", Mbappé afirmou que a melhor forma de homenagear Deschamps é conquistando a Copa do Mundo de 2026, que deve ser a última do técnico no comando dos Bleus.

— A melhor maneira de reconhecer tudo o que ele fez é vencer. O Deschamps gosta de ganhar e vamos fazer de tudo para que ele tenha a melhor despedida possível em uma Copa do Mundo. Espero que seja a última dele — afirmou o atacante.

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Ao comentar as especulações sobre o futuro do treinador, Mbappé deixou escapar o desejo de que Deschamps não aceite convites de outras seleções após deixar o cargo.

— Espero que ele não volte em outra seleção. Já estou colocando pressão nele. Vi falarem sobre a Itália e outras possibilidades, mas seria estranho — disse o francês, de forma descontraída.

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O atacante ainda reforçou a ligação do técnico com a seleção francesa e descartou a ideia de vê-lo em um rival internacional.

— Estamos falando do Didier Deschamps. Ele representa muito para todos nós. É claro que várias seleções vão querer contratá-lo pelo trabalho que construiu aqui, mas os italianos que procurem um treinador italiano. O Didier é francês, pertence à França — completou.

⚽ Didier Deschamps pourrait-il entraîner une autre sélection nationale après l'Équipe de France ? Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé trouverait ça "moche".



👉 "Coupe du monde de la FIFA - Le Mag" présenté par Ophélie Meunier et Smail Bouabdellah à partir de 23h10 sur M6.… pic.twitter.com/b0wIbE75fr — M6 Info (@m6info) June 11, 2026

Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

Legado histórico na França

Deschamps assumiu a seleção francesa em 2012 e se transformou em um dos treinadores mais vitoriosos da história do país. Sob seu comando, a França conquistou a Copa do Mundo de 2018, a Liga das Nações de 2021 e ainda chegou à final do Mundial de 2022.

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