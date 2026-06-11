República Democrática do Congo chega aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo
A RD do Congo estreia no Mundial na próxima quarta-feira (17), contra Portugal
A República Democrática do Congo desembarcou nos Estados Unidos nesta quinta-feira (11) para iniciar a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A delegação comandada pelo técnico Sébastien Desabre chegou a Houston, cidade que servirá como base da equipe durante a disputa do torneio.
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Os congoleses garantiram presença no Mundial após uma campanha marcada por dificuldades e emoção. A classificação foi confirmada apenas na repescagem internacional, quando a seleção africana superou a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, em confronto disputado no dia 31 de março. Com o resultado, a RD Congo assegurou seu retorno à principal competição do futebol mundial após mais de cinco décadas de ausência.
A estreia dos Leopardos, como a equipe é conhecida, está marcada para a próxima quarta-feira (17), diante de Portugal, às 14h (de Brasília). A partida será o primeiro compromisso dos africanos em uma Copa do Mundo desde a edição de 1974.
A chegada da delegação chamou a atenção no aeroporto de Houston. Os jogadores apareceram vestidos de forma elegante, usando ternos e acessórios que remetem ao leopardo, símbolo tradicional da seleção congolesa. Após o desembarque, o grupo seguiu diretamente para o hotel onde ficará hospedado e, posteriormente, iniciará as atividades no centro de treinamento escolhido pela Federação Congolesa para a competição.
🤩🇨🇩 La délégation de la RD Congo est bien arrivée aux États-Unis ! Les Léopards sont prêts pour l'aventure. 🇺🇸 pic.twitter.com/FPRn9w2ZJh— Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) June 11, 2026
Como foi a preparação da RDC?
A preparação para o Mundial, porém, esteve longe de ser tranquila. Em razão do surto de Ebola registrado na República Democrática do Congo, a federação decidiu cancelar um período de treinamentos que seria realizado no país, além de suspender um evento de despedida que estava programado para acontecer antes da viagem.
Diante do cenário sanitário, a comissão técnica optou por concentrar os trabalhos na Europa. A equipe realizou parte de sua preparação na Bélgica e disputou um amistoso contra o Chile em território francês. O confronto aconteceu com portões fechados e fez parte do planejamento para garantir o cumprimento dos protocolos de saúde adotados pela delegação.
Antes da viagem para os Estados Unidos, os jogadores e integrantes da comissão técnica também precisaram respeitar um período de isolamento de 21 dias. Somente após a conclusão de todos os procedimentos exigidos pelas autoridades sanitárias o grupo recebeu autorização para embarcar rumo ao país-sede da Copa do Mundo.
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Agenda República Democrática do Congo (Grupo K):
17.06 (quarta-feira) - Portugal x RDC - 14h (de Brasília) - Houston - 1ª fase
23.06 (terça-feira) - Colômbia x RDC - 23h (de Brasília) - Akron - 1ª fase
26.06 (sábado) - RDC x Uzbequistão - 20h30 (de Brasília) - Atlanta - 1ª fase
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