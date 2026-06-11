República Democrática do Congo chega aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo A RD do Congo estreia no Mundial na próxima quarta-feira (17), contra Portugal

A República Democrática do Congo desembarcou nos Estados Unidos nesta quinta-feira (11) para iniciar a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A delegação comandada pelo técnico Sébastien Desabre chegou a Houston, cidade que servirá como base da equipe durante a disputa do torneio.

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Os congoleses garantiram presença no Mundial após uma campanha marcada por dificuldades e emoção. A classificação foi confirmada apenas na repescagem internacional, quando a seleção africana superou a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação, em confronto disputado no dia 31 de março. Com o resultado, a RD Congo assegurou seu retorno à principal competição do futebol mundial após mais de cinco décadas de ausência.

A estreia dos Leopardos, como a equipe é conhecida, está marcada para a próxima quarta-feira (17), diante de Portugal, às 14h (de Brasília). A partida será o primeiro compromisso dos africanos em uma Copa do Mundo desde a edição de 1974.

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A chegada da delegação chamou a atenção no aeroporto de Houston. Os jogadores apareceram vestidos de forma elegante, usando ternos e acessórios que remetem ao leopardo, símbolo tradicional da seleção congolesa. Após o desembarque, o grupo seguiu diretamente para o hotel onde ficará hospedado e, posteriormente, iniciará as atividades no centro de treinamento escolhido pela Federação Congolesa para a competição.

🤩🇨🇩 La délégation de la RD Congo est bien arrivée aux États-Unis ! Les Léopards sont prêts pour l'aventure. 🇺🇸 pic.twitter.com/FPRn9w2ZJh — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) June 11, 2026

Como foi a preparação da RDC?

A preparação para o Mundial, porém, esteve longe de ser tranquila. Em razão do surto de Ebola registrado na República Democrática do Congo, a federação decidiu cancelar um período de treinamentos que seria realizado no país, além de suspender um evento de despedida que estava programado para acontecer antes da viagem.

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Diante do cenário sanitário, a comissão técnica optou por concentrar os trabalhos na Europa. A equipe realizou parte de sua preparação na Bélgica e disputou um amistoso contra o Chile em território francês. O confronto aconteceu com portões fechados e fez parte do planejamento para garantir o cumprimento dos protocolos de saúde adotados pela delegação.

Antes da viagem para os Estados Unidos, os jogadores e integrantes da comissão técnica também precisaram respeitar um período de isolamento de 21 dias. Somente após a conclusão de todos os procedimentos exigidos pelas autoridades sanitárias o grupo recebeu autorização para embarcar rumo ao país-sede da Copa do Mundo.

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Agenda República Democrática do Congo (Grupo K):

17.06 (quarta-feira) - Portugal x RDC - 14h (de Brasília) - Houston - 1ª fase

23.06 (terça-feira) - Colômbia x RDC - 23h (de Brasília) - Akron - 1ª fase

26.06 (sábado) - RDC x Uzbequistão - 20h30 (de Brasília) - Atlanta - 1ª fase

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