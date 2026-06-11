Astro de gigante alemão perderá estreia da Copa por lesão Jogador atua pela seleção canadense e não vai estar disponível no primeiro jogo da Copa

A seleção do Canadá terá uma baixa importante para a estreia na Copa do Mundo 2026 contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), às 16h, no Estádio de Toronto. O capitão da equipe Alphonso Davies, jogador do Bayern De Munique, não terá condições para atuar no primeiro jogo do país, que é uma das sedes da Copa do Mundo junto com o Canadá e os Estados Unidos.

continua após a publicidade

A informação foi passada pelo técnico da seleção, Jesse Marsch, ao jornal The Athletic. Davies é o principal jogador do país e não conseguiu se recuperar totalmente da lesão. Há a possibilidade que o jogador fique fora até mesmo das outras partidas duas partidas do Canadá na fase de grupos.

A última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 6 de maio, na partida entre o Bayern de Munique e o PSG pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, que terminou em 1 a 1 e marcou o fim da participação do time alemão na competição frente à equipe francesa, que se tornou campeã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alphonso Davies. (Imagem: Divulgação)

O jogador chegou a atuar durante os 90 minutos, mas sofreu uma lesão no tendão da coxa e ainda não conseguiu se recuperar completamente do problema. Davies não esteve com a seleção canadense na primeira semana de preparação para a Copa do Mundo e sua condição física foi colocada em dúvida nas últimas semanas, e agora o treinador confirmou que não poderá contar com o lateral.

Marsch contou que o jogador fez uma ressonância, e que está otimista quanto à evolução do tratamento da lesão para os próximos jogos.

— A ressonância mostrou sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para aumentar a intensidade. Acho que ele, como sempre, demonstrou uma excelente capacidade de recuperação após uma lesão muscular — disse o treinador do Canadá.

continua após a publicidade

➡️Bernardo Silva define futuro e encaminha acordo com gigante espanhol

Desde que se apresentou à seleção, o jogador tem treinado com o acompanhamento de um especialista pessoal, conforme combinado entre a comissão do país e do Bayern de Munique, para seguir o protocolo de recuperação.

Após a estreia contra a Bósnia, o Canadá enfrentará o Catar, no dia 19 de junho, e a Suiça, no dia 24 de junho. A seleção dona de uma das casas ocupa o Grupo B da competição.

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.