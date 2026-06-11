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Astro de gigante alemão perderá estreia da Copa por lesão

Jogador atua pela seleção canadense e não vai estar disponível no primeiro jogo da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 21:14
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Alphonso Davies (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Alphonso Davies (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A seleção do Canadá terá uma baixa importante para a estreia na Copa do Mundo 2026 contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), às 16h, no Estádio de Toronto. O capitão da equipe Alphonso Davies, jogador do Bayern De Munique, não terá condições para atuar no primeiro jogo do país, que é uma das sedes da Copa do Mundo junto com o Canadá e os Estados Unidos.

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    • A informação foi passada pelo técnico da seleção, Jesse Marsch, ao jornal The Athletic. Davies é o principal jogador do país e não conseguiu se recuperar totalmente da lesão. Há a possibilidade que o jogador fique fora até mesmo das outras partidas duas partidas do Canadá na fase de grupos.

    A última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 6 de maio, na partida entre o Bayern de Munique e o PSG pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, que terminou em 1 a 1 e marcou o fim da participação do time alemão na competição frente à equipe francesa, que se tornou campeã.

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    Alphonso Davies. (Imagem: Divulgação)

    O jogador chegou a atuar durante os 90 minutos, mas sofreu uma lesão no tendão da coxa e ainda não conseguiu se recuperar completamente do problema. Davies não esteve com a seleção canadense na primeira semana de preparação para a Copa do Mundo e sua condição física foi colocada em dúvida nas últimas semanas, e agora o treinador confirmou que não poderá contar com o lateral.

    Marsch contou que o jogador fez uma ressonância, e que está otimista quanto à evolução do tratamento da lesão para os próximos jogos.

    — A ressonância mostrou sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para aumentar a intensidade. Acho que ele, como sempre, demonstrou uma excelente capacidade de recuperação após uma lesão muscular — disse o treinador do Canadá.

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    Desde que se apresentou à seleção, o jogador tem treinado com o acompanhamento de um especialista pessoal, conforme combinado entre a comissão do país e do Bayern de Munique, para seguir o protocolo de recuperação.

    Após a estreia contra a Bósnia, o Canadá enfrentará o Catar, no dia 19 de junho, e a Suiça, no dia 24 de junho. A seleção dona de uma das casas ocupa o Grupo B da competição.

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