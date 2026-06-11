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Cucurella promete tatuagem bizarra em caso de título da Espanha na Copa do Mundo

Lateral é titular absoluto da seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 21:04
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Cucurella chegando de viagem com a seleção da Espanha (Foto: Coral Scoles-Coburn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cucurella chegando de viagem com a seleção da Espanha (Foto: Coral Scoles-Coburn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Às vésperas da estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026, Marc Cucurella protagonizou um momento descontraído ao revelar qual seria sua promessa caso a seleção conquiste o título. O lateral-esquerdo do Chelsea afirmou que está disposto até a eternizar o técnico Luis de la Fuente na pele se a Fúria levantar a taça.

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    — Talvez eu tatue o rosto do Luis de la Fuente. Bem pequeno, no braço. A Copa do Mundo vale ainda mais que a Eurocopa. Seria uma boa lembrança — disse o jogador em entrevista à rádio espanhola COPE.

    Ambiente leve antes da estreia

    Durante a conversa, Cucurella destacou o clima positivo dentro da seleção espanhola e elogiou especialmente os jovens talentos do elenco. Um dos nomes citados foi o de Lamine Yamal, que, segundo ele, demonstra maturidade incomum para a idade.

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    — Vejo o Lamine muito mais tranquilo. Parece mais maduro. Ele viveu situações enormes muito jovem e lidou muito bem com tudo isso. Não sei se eu conseguiria fazer o mesmo quando tinha a idade dele — afirmou.

    O lateral também comentou sobre o volante Rodri, apontado por ele como um dos líderes do grupo.

    — Ele gosta de conversar sobre tudo. É um cara intenso, que sempre quer debater e trocar ideias — brincou.

    Mesmo sendo alvo frequente de especulações no mercado europeu, Cucurella garantiu que não pretende pensar no futuro durante o Mundial. Segundo o espanhol, a orientação dada ao seu estafe foi clara: nenhuma informação sobre possíveis negociações enquanto a competição estiver em andamento.

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    — Pedi para não me contarem nada. Quero aproveitar a Copa e estar totalmente focado aqui. Não seria justo dividir minha atenção com outras questões neste momento — explicou.

    Questionado sobre a seleção campeã mundial em 2010, Cucurella reconheceu a força daquele grupo, mas demonstrou confiança na atual equipe comandada por Luis de la Fuente.

    — Aquela seleção tinha sete ou oito lendas do futebol. Era um time histórico. Mas acredito que conseguiríamos competir contra eles. Seria um jogo difícil, mas enfrentaríamos de igual para igual.

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    Lance em que Cucurella cometeu infração, nas quartas de final da Eurocopa (Foto: Reprodução)
    Lance em que Cucurella cometeu infração, nas quartas de final da Eurocopa (Foto: Reprodução)

    Espanha na Copa do Mundo

    A Espanha, concentrada no Tennessee para a Copa do Mundo, tem o primeiro compromisso diante de Cabo Verde, na segunda-feira (15), em Atlanta. O Grupo H ainda conta com Arábia Saudita e Uruguai.

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