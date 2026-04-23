Neymar deve ir à Copa? Saiba o que pensam jornalistas de fora do Brasil

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O debate sobre se Neymar deve ou não ser convocado para a Copa do Mundo é diário, toma as redes sociais e divide os envolvidos em dois grandes grupos, sem muito espaço para concessões. Há os que já perderam a paciência com o jogador do Santos, enquanto outros entendem que a participação do meia-atacante no Mundial é imprescindível. Para fugir dessa dicotomia, o Lance! pediu a opinião de jornalistas estrangeiros que acompanham a carreira de Neymar há muitos anos, mas que não vivem no Brasil.

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➡️Na corrida pela Copa, Neymar vê rivais em alta na Europa

Autor de biografias sobre Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola, o espanhol Guillem Balagué diz compreender toda a discussão que envolve a participação de Neymar na Copa do Mundo, mas considera que o jogador não deve estar no Mundial que começará em poucas semanas.

— Entendo o sonho do jogador de futebol, entendo que ele esteja usando todas as armas possíveis para conseguir chegar lá. Entendo que a torcida sonha em tê-lo no elenco. Também entendo a delicadeza com que estão tratando o tema tanto Carlo Ancelotti quanto Davide Ancelotti. Eu entrevistei o Davide há uns dez dias na BBC, e ele me deu uma resposta muito diplomática, dizendo que para a Copa iria quem merecesse. Mas eu acho que já faz tempo que Neymar decidiu que tinha outras prioridades, e um jogador de elite não pode escolher quando está bem e quando está mal, ou quando está menos focado — considera Balagué.

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Para o jornalista e escritor, que também é colunista da BBC Sports, Neymar já não consegue atuar no nível que se espera em um Mundial.

— Acho que já faz um tempo que tem sido difícil para ele jogar no nível exigido para, por exemplo, ter uma vaga na Copa do Mundo. Se o Brasil sofresse com falta de criatividade, então tudo bem, poderia se fazer um esforço. Mas tenho a sensação de que há talento suficiente para não sentir falta do Neymar.

Repórter especial do L'Équipe, da França, Regis Dupont tem opinião distinta. Para ele, a Seleção Brasileira não tem no momento um grande conjunto, e por isso não pode abrir mão do talento do jogador do Santos.

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— O Brasil não tem, para mim, este tipo de jogador que pode fazer coisas, não vamos dizer mágicas, mas coisas que os outros não sabem fazer. O Neymar não é mais jovem, mas acho que o Brasil precisa mais do Neymar, por exemplo, do que Portugal precisa do Cristiano Ronaldo. O Brasil de hoje não é um grande time, não tem o potencial como pode ter, por exemplo, a França, e acho que não pode ficar sem o Neymar se ele estiver em boa condição física — avalia Dupont.

O jornalista francês lembra também que o Mundial reúne os melhores jogadores, e por isso precisa contar com o jogador do Santos.

— A Copa do Mundo é o torneio das grandes estrelas e o Neymar, se não é o Neymar da chegada ao Paris Saint-Germain, quase já nos deixando, pode ao menos permanecer em alto nível durante 20 ou 30 minutos de um jogo. Ele pode também ser um enorme jogador durante um mês se o Brasil precisar. Não daria a resposta como deu há alguns anos, mas acho que o Brasil precisa de todos os talentos, como Neymar, como Endrick. Ele tem de estar na Copa do Mundo.

Para Sofía Pisano, que mantém um site com foco na seleção argentina e Copa do Mundo, Neymar entra na mesma categoria que Messi e Cristiano Ronaldo:

— Eles são símbolos. Não se trata apenas de desempenho, mas do que representam. Por isso, o debate sobre se Neymar deve ou não estar na Copa do Mundo vai muito além do nível atual. De uma perspectiva externa, seria quase indiscutível levar Neymar, pois sua presença tem um peso simbólico enorme — pondera.

A jornalista argentina também avalia que o camisa 10 do Santos ainda mantém o poder de desequilíbrio.

— Há algo fundamental no futebol atual, e mais ainda em uma Copa do Mundo: muitas vezes não vence o melhor time como um todo, mas aquele que tem os jogadores que fazem a diferença em momentos decisivos. E, nesse sentido, Neymar continua sendo um fator.

Para ela, contudo, a eventual ausência do jogador no Mundial deste ano não teria impacto significativo para a Seleção Brasileira.

— O Brasil mostrou que consegue ser protagonista e conquistar resultados mesmo sem a convocação de Neymar. (Assim como Argentina), e principalmente Lionel Scaloni, que soube aproveitar as qualidades de cada jogador individualmente e explorá-las coletivamente sem depender de Messi.

Neymar não joga pela Seleção desde outubro de 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Ancelotti colocaria Neymar no banco?

Na opinião de Guillem Balagué, outro aspecto que deve afastar Neymar da Copa do Mundo seriam as discussões sobre se ele seria titular ou não da Seleção.

— Do ponto de vista do treinador, é preciso pensar: o Neymar aceitaria ser reserva? Porque, se fosse, haveria debate. E isso no fim acaba sendo um ruído que atrapalha — diz o espanhol.

Regis Dupont, por sua vez, acha que Carlo Ancelotti é justamente o técnico adequado para tratar de Neymar.

— Ancelotti gosta de lidar com este tipo de jogador. O Ancelotti é muito bom para lidar com jogadores mais velhos, com muita experiência, como Marquinhos, não sei se Thiago Silva será convocado, como Casemiro. Acho que o Ancelotti pode ajudar o Neymar a perceber bem o que o Brasil precisa nesta Copa do Mundo. O Ancelotti é realmente o treinador ideal para este tipo de missão, e seria uma missão de um mês, um mês e meio, quando poderia também conviver muito bem com o Neymar.

Além disso, Dupont acredita que Neymar ainda tem contas a acertar no Mundial.

— Ele tem uma história a fechar com a Copa do Mundo. Seria a quarta, e até o momento ele não tem uma história tão boa com a Copa do Mundo. Ele merece acabar esta história com um torneio bem-sucedido.

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