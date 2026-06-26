Cole Palmer quebra o silêncio após ficar fora da Copa: 'Não vou ficar chorando' Jogador afirmou que está curtindo as férias

Cole Palmer falou pela primeira vez sobre a ausência na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Fora da lista elaborada por Thomas Tuchel, o meia do Chelsea afirmou que não está frustrado com a decisão do treinador, disse que pretende aproveitar o período de descanso e revelou que só acompanhará os jogos da seleção caso esteja sem outros compromissos.

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Em entrevista à revista "i-D", divulgada nesta quinta-feira (25), o jogador de 24 anos afirmou que encara a ausência no Mundial com naturalidade e prefere focar nas férias após uma sequência de temporadas sem pausa significativa.

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– Vou relaxar neste verão, descansar pela primeira vez em três ou quatro anos, antes de voltar a fazer o que amo. Esta temporada não foi das melhores, mas faz parte. Não vou ficar chorando por uma decisão que não posso mudar, e espero que os caras cheguem até o fim – afirmou Palmer.

Questionado sobre acompanhar a campanha inglesa na Copa, o meia respondeu de forma direta.

– Se eu não estiver fazendo nada, aí vou assistir aos jogos, sim – completou.

Ausência de Cole Palmer surpreendeu na Inglaterra

A não convocação de Cole Palmer foi uma das principais surpresas da lista de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. O treinador também deixou de fora nomes como Phil Foden e Trent Alexander-Arnold, optando por manter a base utilizada nas últimas Datas Fifa.

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Na ocasião da convocação, Tuchel explicou que priorizou o grupo que vinha sendo utilizado desde o segundo semestre do ano passado. A decisão gerou debates na imprensa inglesa, principalmente pelo histórico recente de Palmer com a seleção.

O meia foi um dos destaques da Inglaterra durante a Eurocopa de 2024. Na final contra a Espanha, marcou o gol inglês na derrota por 2 a 1 e terminou o torneio em alta, consolidando seu espaço entre os principais nomes da nova geração do país.

Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

A temporada seguinte, porém, teve rendimento inferior. Depois de viver o melhor momento da carreira em 2024/25, quando acumulou 22 gols e 11 assistências pelo Chelsea, Palmer perdeu protagonismo em 2025/26. Na Premier League, disputou 26 partidas e marcou dez gols, desempenho abaixo do apresentado anteriormente.

Além da queda de rendimento, o calendário também foi apontado como um fator que influenciou seu momento. O presidente da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), Maheta Molango, afirmou recentemente que a sequência de competições e a falta de períodos de descanso prejudicaram o desempenho do jogador.

Férias enquanto a Inglaterra disputa o Mundial

Sem participar da Copa do Mundo, Palmer aproveita o período de férias antes do início da próxima temporada europeia. O jogador afirmou que procura manter a rotina longe da pressão do futebol e destacou a importância da convivência com pessoas fora do ambiente esportivo.

– Eu não fico muito para baixo. Simplesmente converso com meus amigos que estão fora do futebol. Eles são pessoas normais, então isso me ajuda a me sentir normal também, com os pés no chão – disse o meia.

Nas últimas semanas, Cole Palmer compartilhou registros de viagens e momentos de lazer durante as férias. Em uma publicação nas redes sociais, escreveu a frase "Poderia ser pior", interpretada por parte da imprensa inglesa como uma referência ao período fora da seleção.

Enquanto isso, a Inglaterra segue sua campanha na Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel lidera o Grupo L com quatro pontos, após vencer a Croácia por 4 a 2 e empatar sem gols com Gana. A seleção volta a campo neste sábado (27), diante do Panamá, buscando confirmar a classificação para a fase eliminatória.

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