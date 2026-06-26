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Cole Palmer quebra o silêncio após ficar fora da Copa: 'Não vou ficar chorando'

Jogador afirmou que está curtindo as férias

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 11:57
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cole Palmer e Andrey Santos chegam para jogo do Chelsea
Cole Palmer chegam para jogo do Chelsea (Foto: Andy Buchanan / AFP)

Cole Palmer falou pela primeira vez sobre a ausência na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Fora da lista elaborada por Thomas Tuchel, o meia do Chelsea afirmou que não está frustrado com a decisão do treinador, disse que pretende aproveitar o período de descanso e revelou que só acompanhará os jogos da seleção caso esteja sem outros compromissos.

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    Em entrevista à revista "i-D", divulgada nesta quinta-feira (25), o jogador de 24 anos afirmou que encara a ausência no Mundial com naturalidade e prefere focar nas férias após uma sequência de temporadas sem pausa significativa.

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    – Vou relaxar neste verão, descansar pela primeira vez em três ou quatro anos, antes de voltar a fazer o que amo. Esta temporada não foi das melhores, mas faz parte. Não vou ficar chorando por uma decisão que não posso mudar, e espero que os caras cheguem até o fim – afirmou Palmer.

    Questionado sobre acompanhar a campanha inglesa na Copa, o meia respondeu de forma direta.

    Se eu não estiver fazendo nada, aí vou assistir aos jogos, sim – completou.

    Ausência de Cole Palmer surpreendeu na Inglaterra

    A não convocação de Cole Palmer foi uma das principais surpresas da lista de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. O treinador também deixou de fora nomes como Phil Foden e Trent Alexander-Arnold, optando por manter a base utilizada nas últimas Datas Fifa.

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    Na ocasião da convocação, Tuchel explicou que priorizou o grupo que vinha sendo utilizado desde o segundo semestre do ano passado. A decisão gerou debates na imprensa inglesa, principalmente pelo histórico recente de Palmer com a seleção.

    O meia foi um dos destaques da Inglaterra durante a Eurocopa de 2024. Na final contra a Espanha, marcou o gol inglês na derrota por 2 a 1 e terminou o torneio em alta, consolidando seu espaço entre os principais nomes da nova geração do país.

    Cole Palmer comemorando gol pela Inglaterra na final da Eurocopa de 2024.
    Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

    A temporada seguinte, porém, teve rendimento inferior. Depois de viver o melhor momento da carreira em 2024/25, quando acumulou 22 gols e 11 assistências pelo Chelsea, Palmer perdeu protagonismo em 2025/26. Na Premier League, disputou 26 partidas e marcou dez gols, desempenho abaixo do apresentado anteriormente.

    Além da queda de rendimento, o calendário também foi apontado como um fator que influenciou seu momento. O presidente da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), Maheta Molango, afirmou recentemente que a sequência de competições e a falta de períodos de descanso prejudicaram o desempenho do jogador.

    Férias enquanto a Inglaterra disputa o Mundial

    Sem participar da Copa do Mundo, Palmer aproveita o período de férias antes do início da próxima temporada europeia. O jogador afirmou que procura manter a rotina longe da pressão do futebol e destacou a importância da convivência com pessoas fora do ambiente esportivo.

    – Eu não fico muito para baixo. Simplesmente converso com meus amigos que estão fora do futebol. Eles são pessoas normais, então isso me ajuda a me sentir normal também, com os pés no chão – disse o meia.

    Nas últimas semanas, Cole Palmer compartilhou registros de viagens e momentos de lazer durante as férias. Em uma publicação nas redes sociais, escreveu a frase "Poderia ser pior", interpretada por parte da imprensa inglesa como uma referência ao período fora da seleção.

    Enquanto isso, a Inglaterra segue sua campanha na Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel lidera o Grupo L com quatro pontos, após vencer a Croácia por 4 a 2 e empatar sem gols com Gana. A seleção volta a campo neste sábado (27), diante do Panamá, buscando confirmar a classificação para a fase eliminatória.

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