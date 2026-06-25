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Copa do Mundo: bola do icônico gol de mão de Maradona vai a leilão

Lance inicial da bola que consagrou a "Mão de Deus" na Copa de 1986 será de R$ 13 milhões

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Maradona, com a camisa azul e branca da Argentina, beija a taça da Copa do Mundo de 1986
Maradona beija a taça da Copa do Mundo de 1986 (Foto: Allsport UK/Allsport)

Depois da primeira medalha de ouro de Pelé em Copas do Mundo, mais um item histórico da principal competição de futebol do planeta irá a leilão. A bola utilizada na partida entre Argentina e Inglaterra pelas quartas de final do Mundial de 1986, imortalizada pela "Mão de Deus" de Diego Maradona, será vendida por uma casa especializada em artigos esportivos de Dallas, nos Estados Unidos.

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    A peça será leiloada pela Heritage Auctions com lance inicial de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual). No entanto, os organizadores estimam que a venda chegue na casa dos US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 46,7 milhões), valor pelo qual a camisa vestida por Maradona no mesmo confronto foi negociada em 2022.

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    Uma bola que pertencia ao árbitro tunisiano Ali Bennaceur e que também foi anunciada como sendo a tocada pela "Mão de Deus" já havia sido leiloada em novembro do mesmo ano. Na ocasião, a casa de memorabilia inglesa Graham Budd Auctions vendeu o objeto por 2 milhões de libras (cerca de R$ 13,7 milhões).

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    Questionada pela agência de notícias Reuters, a Heritage Auctions não esclareceu se o item colocado a leilão agora é o mesmo que foi arrematado há quatro anos ou se é outra bola utilizada no jogo.

    "Mão de Deus": gol de Maradona completa 40 anos

    Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986
    "Mão de Deus": Maradona fez gol polêmico nas quartas da Copa do Mundo de 1986 (Foto: AFP PHOTO / STAFF)

    Em 22 de junho de 1986, o Estádio Azteca, no México, testemunhou o capítulo mais dramático, genial e controverso da história do futebol. Diego Armando Maradona liderou a Argentina na vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra, pelas quartas da Copa do Mundo. Em um intervalo de apenas quatro minutos, o camisa 10 canalizou a "malandragem" e a genialidade que o definiram como mito, anotando dois gols eternos: a polêmica "Mão de Deus" e a pintura eleita pela Fifa como o "Gol do Século".

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