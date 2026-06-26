Ex-jogador cobra mudanças na Inglaterra para duelo decisivo na Copa Alan Shearer ressaltou a necessidade de reação imediata diante do Panamá para garantir a liderança da chave

O empate sem gols da Inglaterra com Gana pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo segue com repercuções no país britânico. Em coluna públicada no jornal "BBC", o ex-atacante inglês Alan Shearer afirmou que "não há motivo para pânico", mas ressaltou a necessidade de reação imediata diante do Panamá para garantir a liderança da chave.

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Shearer pede mudanças na equipe

O principal ponto abordado pelo comentarista foi o desempenho ofensivo da Inglaterra. Shearer criticou os pontas Anthony Gordon e Noni Madueke, avaliando que ambos foram pouco agressivos nos duelos individuais e produziram cruzamentos abaixo do esperado. Como alternativa, o ex-jogador defendeu a entrada de Bukayo Saka e Marcus Rashford entre os titulares contra o Panamá.

— Quero vê-los partindo para cima dos adversários e tentando driblar. Também precisamos de mais passes verticais, em vez de optar sempre pela jogada lateral ou para trás — analisou.

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Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Ajustes defensivos e mais criatividade

Shearer também sugeriu o retorno de Nico O'Reilly à lateral esquerda, argumentando que a equipe perdeu criatividade pelo setor sem o jogador. Outra possível mudança apontada foi a volta de John Stones à defesa.

Segundo o comentarista, a seleção inglesa apresentou sinais de insegurança defensiva diante de Gana e escapou de sofrer maiores problemas em lances que poderiam ter resultado em pênalti ou expulsão do goleiro Jordan Pickford.

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Inglaterra segue entre as favoritas

Apesar das críticas ao desempenho recente, Shearer manteve confiança na equipe comandada por Thomas Tuchel. O ex-atacante lembrou que os últimos campeões mundiais também deixaram pontos pelo caminho na fase de grupos antes de conquistarem o título.

Além disso, colocou a Inglaterra entre as seleções que mais o impressionaram no Mundial até agora, ao lado de Estados Unidos, França, Argentina e Espanha.

— Tivemos um tropeço, mas não fomos os únicos. A Espanha empatou com Cabo Verde e a França não foi bem no primeiro tempo da estreia contra Senegal. Ainda estamos na liderança do grupo e no caminho para vencê-lo — concluiu.

Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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