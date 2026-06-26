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Ex-jogador cobra mudanças na Inglaterra para duelo decisivo na Copa

Alan Shearer ressaltou a necessidade de reação imediata diante do Panamá para garantir a liderança da chave

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 06:30
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Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O empate sem gols da Inglaterra com Gana pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo segue com repercuções no país britânico. Em coluna públicada no jornal "BBC", o ex-atacante inglês Alan Shearer afirmou que "não há motivo para pânico", mas ressaltou a necessidade de reação imediata diante do Panamá para garantir a liderança da chave.

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    Shearer pede mudanças na equipe

    O principal ponto abordado pelo comentarista foi o desempenho ofensivo da Inglaterra. Shearer criticou os pontas Anthony Gordon e Noni Madueke, avaliando que ambos foram pouco agressivos nos duelos individuais e produziram cruzamentos abaixo do esperado. Como alternativa, o ex-jogador defendeu a entrada de Bukayo Saka e Marcus Rashford entre os titulares contra o Panamá.

    — Quero vê-los partindo para cima dos adversários e tentando driblar. Também precisamos de mais passes verticais, em vez de optar sempre pela jogada lateral ou para trás — analisou.

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    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo
    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    Ajustes defensivos e mais criatividade

    Shearer também sugeriu o retorno de Nico O'Reilly à lateral esquerda, argumentando que a equipe perdeu criatividade pelo setor sem o jogador. Outra possível mudança apontada foi a volta de John Stones à defesa.

    Segundo o comentarista, a seleção inglesa apresentou sinais de insegurança defensiva diante de Gana e escapou de sofrer maiores problemas em lances que poderiam ter resultado em pênalti ou expulsão do goleiro Jordan Pickford.

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    Inglaterra segue entre as favoritas

    Apesar das críticas ao desempenho recente, Shearer manteve confiança na equipe comandada por Thomas Tuchel. O ex-atacante lembrou que os últimos campeões mundiais também deixaram pontos pelo caminho na fase de grupos antes de conquistarem o título.

    Além disso, colocou a Inglaterra entre as seleções que mais o impressionaram no Mundial até agora, ao lado de Estados Unidos, França, Argentina e Espanha.

    — Tivemos um tropeço, mas não fomos os únicos. A Espanha empatou com Cabo Verde e a França não foi bem no primeiro tempo da estreia contra Senegal. Ainda estamos na liderança do grupo e no caminho para vencê-lo — concluiu.

    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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