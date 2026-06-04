Resultado dos amistosos: França perde e Espanha empata; veja outros jogos
Confira os resultados dos amistosos dessa quinta-feira (4)
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A quinta-feira (4) de amistosos internacionais foi marcada por resultados inesperados e testes fundamentais para as equipes que se preparam para a Copa do Mundo. Os gramados serviram de palco tanto para a afirmação de novos talentos quanto para alertas em potências europeias que entraram em campo com formações alternativas.
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França 1 x 2 Costa do Marfim
No Stade de la Beaujoire, em Nantes, a França foi surpreendida pela Costa do Marfim e sofreu uma derrota de virada por 2 a 1. A equipe comandada por Didier Deschamps chegou a abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Cherki, após assistência de Mbappé. No entanto, os "Elefantes" reagiram na etapa final. Guéla Doué empatou o confronto aos 7 minutos e, aos 38, Diallo aproveitou um cruzamento para marcar o gol da vitória marfinense, consolidando a zebra do dia.
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Espanha 1 x 1 Iraque
Atuando no Estádio Riazor, a Espanha decepcionou sua torcida ao empatar em 1 a 1 com o Iraque. Sem dez de seus principais jogadores, o técnico Luis de la Fuente viu sua equipe dominar a posse de bola e abrir o placar cedo com Ferran Torres, aos 15 minutos. Contudo, a Fúria foi castigada por um erro de posicionamento do goleiro Joan García, que permitiu ao lateral Doski empatar a partida com um chute de longa distância ainda no primeiro tempo.
Suécia 2 x 2 Grécia
Em um confronto eletrizante na Strawberry Arena, em Solna, Suécia e Grécia ficaram no empate em 2 a 2. Os gregos saíram na frente com Tsimikas, mas a seleção sueca buscou a virada com gols de Gyokeres, em cobrança de falta, e Nilsson. Quando a vitória parecia garantida, Masouras apareceu no último lance do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, para cabecear e definir a igualdade no placar.
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