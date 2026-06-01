Craque do Flamengo recusa convocação para seleção e se nega a disputar amistoso

Às vésperas da Copa do Mundo, várias seleções de todo o planeta disputam amistosos visando se preparar para a disputa da competição como, por exemplo, o selecionado de Portugal, que deve enfrentar o Chile no dia 6 de junho, às 14h45 (horário de Brasília). Para esta partida e a próxima dos chilenos, contra a República Democrática do Congo, o volante do Flamengo Erick Pulgar decidiu que não iria aceitar a convocação.

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Erick Pulgar durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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O volante Erick Pulgar, de 32 anos, recusou pela segunda vez a convocação para a seleção chilena. A informação foi revelada pelo técnico Nicolás Córdova em entrevista coletiva. O jogador já teria recusado a convocação para atuar pelo seu país natal na última Data Fifa, quando o Chile foi derrotado pela seleção da Nova Zelândia, por 4 a 1, e venceu Cabo Verde, por 4 a 2.

O motivo da recusa de Pulgar seria uma suposta falta de confiança do jogador no projeto da federação chilena. O treinador Nicolas Córdova não chegou a comentar sobre o assunto, e só disse que o atleta não atuaria nos jogos por questões pessoais.

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Questionado sobre o motivo da ausência de Pulgar, o treinador respondeu:

— Essas são respostas que ele precisa dar. Não vou julgar porque ele não está aqui. Nós o queremos aqui, e ele decidirá quando voltará para o time, se é que voltará algum dia. Eu não tenho a resposta para isso, mas ele é, sem dúvida, um jogador importante, e adoraríamos tê-lo aqui — disse Córdova.

Com a ausência nos dois amistosos antes da Copa, Pulgar completará um ano e meio sem atuar pela camisa da seleção chilena. A última partida do volante com a La Roja aconteceu em 15 de outubro de 2024, na derrota por 4 a 0 para a Colômbia. O Chile não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo e caiu nas Eliminatórias.

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