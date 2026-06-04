Denílson revela propostas para deixar a Globo antes da Copa do Mundo

A Globo manteve Denílson em seu elenco de comentaristas esportivos para a Copa do Mundo de 2026. O pentacampeão mundial com a seleção brasileira renovou seu contrato com a emissora no final do ano passado. O ex-jogador recebeu propostas da Amazon e da CazeTV durante o período de negociação, mas decidiu permanecer. A informação é da "Folha".

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Denílson está contratado pela Globo desde o começo de 2025. A Copa do Mundo deste ano será a primeira dele na emissora. O ex-jogador participará das transmissões dos jogos da seleção brasileira no torneio.

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— Essa Copa é uma construção e o meu auge como comunicador. Estou nessa faz 16 anos. Vai ser a Copa que mais me preparei para estar à altura. Tenho visto jogos, estudado muito. O Haiti não vai ser um jogo fácil, por exemplo — comentou o comentarista da Globo.

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Ao jornalista Gabriel Vaquer, Denílson alegou que "foi muito procurado" no período de negociação com a Globo. O comentarista confirmou o interesse de outras empresas em seu trabalho antes da renovação contratual.

— Eu fiz um contrato de um ano com a Globo. Queria ver se eles se adaptavam a mim, e eu a eles. Eles sempre quiseram um contrato mais longo. Nesse tempo, fui muito procurado, graças a Deus. Mas aí, veio a proposta da Globo para renovar — afirmou Denílson.

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Denílson vai comentar a Copa do Mundo na Globo (Foto: Divulgação/Globo)

A disputa pela contratação do pentacampeão ocorreu devido à sua valorização no mercado de transmissões esportivas. Amazon e CazeTV buscaram o ex-jogador para integrar suas equipes de cobertura da Copa do Mundo.

A Globo conseguiu manter Denílson em seu quadro de comentaristas. O ex-jogador optou por permanecer na emissora após avaliar as diferentes propostas recebidas. O comentarista comentou sobre o "jeito boleiro" nas transmissões.

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- Eu sou uma cria da Band, não tenho vergonha de dizer isso, mas foi bom sair para ampliar minha visão, ver como estava o mundo fora de lá. Eu sei que eu entendo de futebol e quero passar esse conhecimento de forma simples, popular - revelou o comentarista da Globo.