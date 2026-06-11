República Tcheca sofre crise antes de estreia na Copa do Mundo Ônibus da equipe tcheca fica preso, cria trânsito e jogadores vão a pé para o CT

A seleção da República Tcheca passou por uma crise inesperada antes de seu último treino para a estreia na Copa do Mundo, realizado nesta quarta-feira (10), em Guadalajara. Ao entrar no complexo de treinamento da equipe, o ônibus que transportava os jogadores e a comissão técnica ficou preso em uma via principal.

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A traseira do veículo ficou projetada na rodovia de duas pistas, o que levou as autoridades mexicanas a cercá-lo. O incidente provocou um enorme engarrafamento. Por fim, após o motorista tentar várias manobras sem sucesso, a delegação desistiu de esperar, desceu do ônibus e caminhou por alguns metros até chegar ao CT.

Vídeos que mostram o trânsito criado pelo veículo tcheco se espalharam. Somente depois de uma hora, carros, bicicletas e caminhões de pequeno e grande porte que aguardavam foram autorizados a prosseguir suas viagens.

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República Tcheca na Copa do Mundo

A República Tcheca está no Grupo A da Copa do Mundo de 2026, junto ao México, à África do Sul e à Coreia do Sul. Após um hiato de 20 anos sem participar da competição, os tchecos esperam fazer uma boa estreia na noite desta quinta-feira (11).

A partida será contra a seleção da Coreia do Sul, no estádio Akron, em Guadalajara, no México. O confronto está programado para ocorrer às 23h (horário de Brasília).

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Para chegar ao Mundial, a República Tcheca precisou superar a repescagem europeia. A equipe eliminou Irlanda e Dinamarca nas disputas por pênaltis e chega embalada pela classificação conquistada em jogos de grande pressão. Sob o comando do experiente técnico Miroslav Koubek, os tchecos contam com a liderança do volante Tomáš Soucek, capitão da equipe, e com o faro de gol do atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

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