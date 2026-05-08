Em um ciclo marcado por duas trocas de treinadores após o Mundial de 2022, a Coreia do Sul conquistou a vaga para a Copa do Mundo de 2026 com certa tranquilidade e terminou a campanha das eliminatórias asiáticas de maneira invicta. Nas duas etapas seguintes, enfrentou China, Tailândia e Singapura (segunda fase) e depois Jordânia, Iraque, Omã e Kuwait (fase final), tornando-se a única seleção asiática a se classificar sem derrotas. A Coreia aposta na referência de Son e, apesar de campanha incontestável nas eliminatórias, tenta driblar desconfiança pré-Copa para buscar o primeiro lugar do Grupo A.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada sul-africana, o Lance! apresenta o guia da África do Sul para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como a Coreia do Sul chega à Copa?

Adversária do Brasil na última Copa do Mundo, a seleção sul-coreana, hoje comandada pelo técnico Hong Myung-bo, chega com bastante desconfiança e contestação para o Mundial. Apesar de ter encerrado 2025 de forma positiva (com oito vitórias e apenas duas derrotas em 13 partidas), as derrotas para equipes de maior calibre vêm gerando grande insatisfação dos sul-coreanos. O comandante chegou a ser vaiado na Data FIFA de novembro de 2025. As goleadas sofridas para o Brasil e para a Costa do Marfim, além de outros resultados aquém contra seleções inferiores em recorte recente, corroboram para esse status negativo.

📈 Melhor campanha em Copas

Com 11 participações em Copas, a Coreia do Sul conquistou sua melhor campanha logo no primeiro ano na competição, no Japão, em 2002, quando ficou em quarto lugar após perder para a Alemanha nas semifinais e para a Turquia, na disputa pelo terceiro lugar.

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Coreia do Sul elimina a Espanha na Copa do Mundo, em 2002 (foto: KIM JAE-HWAN / AFP)

✨ Fato curioso: Os 'Red Devils'

É uma das torcidas mais populares e fanáticas em apoio à uma seleção do mundo. Surgiu logo após a Copa do Mundo Sub-20, em 1983, tornando-se o fã-clube oficial da seleção principal. Mas ganhou realmente força nacional na Copa de 2002, que foi sediada na Coreia e Japão. Na ocasião, milhões de pessoas invadiram as ruas de Seul para assistir aos jogos da Seleção pelos telões, e as comemorações foram intensas. Foi uma das maiores mobilizações de torcedores da história das Copas. O nome Red Devils (Diabos Vermelhos) representa a energia e a garra da equipe.

⚡ O cara do time: Heung-min Son

Atualmente no Los Angeles FC, o atacante de 33 anos e ídolo do Tottenham sempre jogou como ponta-esquerda, mas vem atuando cada vez mais centralizado, como um camisa 9, mas ainda pode ser utilizado pelos lados do campo, atacando os espaços das defesas adversárias. Son também se destaca nos EUA pelo perigo nas bolas paradas, como faltas e pênaltis, o que pode ser uma grande arma na Copa do Mundo. O atacante e grande nome dessa geração do país tem 54 gols pela seleção e pode, nesta Copa do Mundo, superar Cha Bum-kun, que marcou 58, e se tornar o maior artilheiro da história da Coreia do Sul.

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O sul-coreano Son Heung-min comemora seu primeiro gol a serviço do LAFC (Foto: Reprodução/LAFC)

👁️ Fique de olho: Hwang In-beom

Principal meio-campista da seleção da Coreia. Hwang In-beon, de 29 anos, é o grande destaque de distribuição das jogadas da equipe. Mas vem lidando com frequentes problemas com lesões e tendo dificuldades para manter continuidade e boa sequência de jogos. Com ele, a Coreia tem mais capacidade de retenção de bola, valoriza a posse e busca construir desde a fase defensiva até a área adversária.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Coreia do Sul na Copa do Mundo?

Hong Myung-bo, de 57 anos, é considerado um dos maiores defensores asiáticos de todos os tempos, e esteve presente nas Copas de 1990, 1994, 1998 e 2002. Ele assumiu pela primeira vez a seleção da Coreia do Sul entre 2013 e 2014 e se encontra na segunda passagem desde 2024. Atualmente enfrenta forte rejeição por um trabalho que ainda não engrenou e apresenta resultados recentes frustrantes, mas já havia certa controvérsia desde que Myung-bo decidiu treinar a seleção e largar o trabalho com o Ulsan, equipe que enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes, sendo considerado, por parte da torcida, como traidor.

📋 Time base (5-2-3)

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Ju-sung e Lee Tae-seok; Paik Seung-ho e Hwang In-beom; Lee Kang-in, Hwang Hee-chan e Son Heung-min

A base anterior era no esquema 4-2-3-1. Porém, a partir do segundo semestre de 2025, Myung-bo passou a implementar esquemas com três zagueiros contra seleções mais fortes.

🗓️ Agenda do XX na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

11/06 - 23h: Coreia do Sul x Tchéquia - Estádio Akron

18/06 - 22h: México x Coreia do Sul - Estádio Akron

24/06 - 22h: África do Sul x Coreia do Sul - Estádio BBVA (Monterrey)