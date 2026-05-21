República Checa anuncia convocados para Copa em vídeo emocionante; confira
País divulgou convocação exibindo registro de infância dos jogadores
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A seleção da República Checa anunciou nesta quinta-feira (21) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A divulgação foi feita por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. O técnico Miroslav Koubek chamou 29 jogadores, três a mais do que o limite permitido pela Fifa para a disputa do torneio.
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A definição final do elenco será feita antes da viagem ao continente norte-americano, quando o treinador anunciará os últimos cortes para reduzir o grupo aos 26 atletas escolhidos. No vídeo divulgado pela federação checa, os jogadores aparecem jogando futebol em registros de infância, e os seus familiares anunciam seus nomes enquanto as imagens são exibidas:
Entre os convocados, a equipe checa aposta na experiência de nomes conhecidos do futebol europeu, como o lateral Vladimír Coufal, o meio-campista Tomáš Souček e o atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.
Na Copa do Mundo de 2026, a República Checa integra o Grupo A, ao lado de África do Sul, México e Coreia do Sul. A estreia da equipe está marcada para 12 de junho, diante dos sul-coreanos.
O retorno ao Mundial encerra um longo período de ausência da seleção checa na principal competição do futebol internacional. A última participação do país ocorreu 20 anos atrás, em 2006, na Alemanha, quando foi eliminado ainda na fase de grupos após derrotas para Gana e Itália, além de uma vitória sobre os Estados Unidos.
Confira os convocados da República Checa para a Copa do Mundo de 2026:
Goleiros: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jakub Markovic e Jindrich Stanek.
Defensores: Vladimír Coufal, David Zima, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, David Doudera, Jaroslav Zelený, Robin Hranac e Tomáš Holeš.
Meio-campistas: Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Pavel Sulc, Lukas Červ, Denis Višinský, Michal Sadilek, Hugo Sochůrek e Pavel Bucha.
Atacantes: Christophe Kabongo, Lukas Provod, Patrik Schick, Adam Hložek, Jan Kuchta, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil e Tomás Ladra.
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