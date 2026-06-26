Primeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservados Apenas Douglas Santos, Vini Jr e Rayan foram a campo na primeira parte

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O técnico Carlo Ancelotti realizou nesta sexta-feira (26) o primeiro treino do Brasil para o duelo com o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, marcado para segunda-feira (29), em Houston. Na atividade realizada no CT da Seleção, porém, apenas três titulares foram a campo durante o período em que a imprensa teve acesso.

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Foram preservados o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. O grupo ficou fazendo trabalhos na academia por causa do tradicional controle de carga. Vini Jr, Rayan e Douglas Santos participaram normalmente.

Neymar, que entrou no segundo tempo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, fez o treino integral com o grupo de jogadores em campo. O craque do Santos, inclusive, quebrou protocolo ao brincar com os jornalistas presentes e animou o treino desta sexta.

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Neymar brinca com Douglas Santos em chegada ao treino da Seleção (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Antes da atividade, o atacante Igor Thiago foi homenageado pelos jogadores, pois completa 25 anos nesta sexta-feira. O atacante recebeu um abraço de Ancelotti e de outros companheiros, e depois teve que passar pelo tradicional "corredor polonês" formado pelos jogadores e pela comissão técnica. Veja abaixo!

Além dos trabalhos desta sexta, o Brasil fará mais um treino em Morristown, na manhã de sábado, antes do jogo com o Japão. A delegação viaja a Houston à tarde, em voo fretado, e no domingo faz o último treino no estádio do Houston Dynamo — a Fifa não tem liberado treinos de reconhecimento nos locais dos jogos, para preservar os gramados.

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Após empatar com a Suécia em 1 a 1, o Japão garantiu a segunda posição no Grupo F e irá encarar o Brasil na fase 16 avos de final. O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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