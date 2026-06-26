logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Primeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservados

Apenas Douglas Santos, Vini Jr e Rayan foram a campo na primeira parte

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
26/06/2026 14:15
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Seleção Brasileira em roda no gramado, vestindo camisa azul e short verde. Alguns aparecem de boné amarelo
Antes do treino, Ancelotti reuniu jogadores junto à lateral do campo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O técnico Carlo Ancelotti realizou nesta sexta-feira (26) o primeiro treino do Brasil para o duelo com o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, marcado para segunda-feira (29), em Houston. Na atividade realizada no CT da Seleção, porém, apenas três titulares foram a campo durante o período em que a imprensa teve acesso.

continua após a publicidade
  • De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia

    Alisson encerra 1ª fase em alta e entra em seleto grupo do Brasil em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas

    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas

    • ➡️CBF envia ofício à Fifa reclamando de gol anulado de Vini Jr

    Foram preservados o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. O grupo ficou fazendo trabalhos na academia por causa do tradicional controle de carga. Vini Jr, Rayan e Douglas Santos participaram normalmente.

    Neymar, que entrou no segundo tempo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, fez o treino integral com o grupo de jogadores em campo. O craque do Santos, inclusive, quebrou protocolo ao brincar com os jornalistas presentes e animou o treino desta sexta.

    continua após a publicidade
    Neymar brinca com companheiro Douglas Sanstos em chegada à treino da Seleção Brasileira
    Neymar brinca com Douglas Santos em chegada ao treino da Seleção (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

    Antes da atividade, o atacante Igor Thiago foi homenageado pelos jogadores, pois completa 25 anos nesta sexta-feira. O atacante recebeu um abraço de Ancelotti e de outros companheiros, e depois teve que passar pelo tradicional "corredor polonês" formado pelos jogadores e pela comissão técnica. Veja abaixo!

    Além dos trabalhos desta sexta, o Brasil fará mais um treino em Morristown, na manhã de sábado, antes do jogo com o Japão. A delegação viaja a Houston à tarde, em voo fretado, e no domingo faz o último treino no estádio do Houston Dynamo — a Fifa não tem liberado treinos de reconhecimento nos locais dos jogos, para preservar os gramados.

    continua após a publicidade

    Brasil x Japão: onde assistir ao jogo decisivo da Copa do Mundo

    Após empatar com a Suécia em 1 a 1, o Japão garantiu a segunda posição no Grupo F e irá encarar o Brasil na fase 16 avos de final. O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas
    Copa do Mundo 2026Torcida aponta meio-campo como alerta do Brasil para a Copa do MundoHá 9 minutos
    Neymar brinca com companheiro Douglas Sanstos em chegada à treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraNeymar quebra protocolo, brinca com jornalistas e levanta astral em treino da Seleção; veja vídeoHá 46 minutos
    Torcedores do Japão reagem após a partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no distrito de Shibuya, em Tóquio (Foto: Philip Fong / Afp)
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: torcida japonesa vai às ruas após confirmação do dueloHá 51 minutos
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Fora de CampoBrasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeçõesHá 3 horas
    Mbappé e Haaland comemorando gols na Copa do Mundo (Fotos: AFP)
    Seleção BrasileiraNoruega x França pode definir adversário do Brasil na Copa do MundoHá 3 horas
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Seleção BrasileiraBrasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entendaHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Seleção Brasileira - Treino
    AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TV
    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
    Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas
    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Jogadores do Japão comemoram gol marcado contra a Suécia na Copa do Mundo 2026
    Invicto, Japão aposta em organização para desafiar o Brasil na segunda fase
    Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo
    Tironi no Lance!: Japão é um adversário acessível para o Brasil
    Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'
    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia
    Alisson encerra 1ª fase em alta e entra em seleto grupo do Brasil em Copas
    Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Sabe tudo sobre Neymar em Copas do Mundo? Teste sua memória no quiz
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa
    Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados'
    Facincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBT
    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo
    Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega