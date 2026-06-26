Neymar quebra protocolo, brinca com jornalistas e levanta astral em treino da Seleção; veja vídeo Brincadeiras com Douglas Santos arrancam risos da imprensa

Diariamente, a caminho dos treinos, os jogadores da Seleção Brasileira passam pelo corredor de acesso ao campo e costumam cumprimentar rapidamente os profissionais de imprensa com um "bom dia" antes do início das atividades. Desta vez, porém, o clima descontraído tomou conta logo cedo e Neymar roubou a cena.

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Ao lado do lateral Douglas Santos, Neymar apareceu sorrindo e brincou com o companheiro. Apontando para o lateral, disse: "O cabelo mais bonito do nosso time tá aqui" (veja a foto abaixo).

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Neymar brinca com companheiro Douglas Sanstos em chegada à treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

A brincadeira arrancou risadas dos jornalistas presentes, que entraram no clima e chegaram a perguntar sobre o segredo para manter o visual em dia. A resposta arrancou ainda mais gargalhadas de quem acompanhava a cena. ▶️ Assista abaixo:

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Neymar seguiu na resenha durante a passagem pelo corredor de acesso ao campo. O camisa 10 lembrou que a sexta-feira era especial para o atacante Igor Thiago, que completou 25 anos. A partir disso, os jornalistas passaram a parabenizar o jogador.

— Dá parabéns pra ele. Ninguém trouxe presente pro cara? — brincou Neymar.

Na sequência, a programação seguiu normalmente e o grupo voltou à preparação para o jogo. A Seleção Brasileira treina visando o duelo contra o Japão, marcado para a próxima segunda-feira, em Houston, pelo mata-mata da Copa do Mundo. Apesar da concentração para a partida, o elenco mantém um clima leve na reta final da preparação, e o bom ambiente na delegação brasileira ficou evidenciado no momento descontraído, mesmo às vésperas de um confronto decisivo.

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Seleção faz treino já sabendo próximo adversário na Copa do Mundo

O Brasil terá três dias de preparação para o confronto com o Japão, que se classificou em segundo no grupo F, atrás apenas da Holanda. A classificação brasileira veio após uma vitória contundente sobre a Escócia por 3 a 0, na noite de quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr e um de Matheus Cunha.

Para o compromisso dos 16 avos de final, Ancelotti deve continuar sem a presença de Raphinha, única baixa em relação aos 26 jogadores do elenco. O atacante se recupera de um problema muscular na coxa e tem como objetivo o retorno ao longo da fase eliminatória.

A boa notícia, mais uma vez, fica por conta de Neymar, que voltou a campo com a Amarelinha após quase três anos de ausência no duelo com a Escócia. O camisa 10 recebeu minutos já com o placar definido, treinará normalmente nesta sexta e deve estar disponível novamente para o comandante italiano no mata-mata.

A bola rola para o confronto entre Brasil e Japão às 14h (de Brasília) desta segunda-feira (29). O palco do duelo será o Reliant Stadium, em Houston (EUA). Caso avance, a Seleção terá pela frente o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e o segundo colocado do grupo I — formado por França, Senegal, Iraque e Noruega —, ainda a ser definido.

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