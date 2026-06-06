Raphinha reage com pessimismo à lesão de Wesley: 'Muito triste'

Em entrevista após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, o atacante Raphinha comentou sobre a lesão sofrida pelo lateral-direito Wesley, que precisou ser substituído por conta de uma lesão na virilha aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador adotou um tom pessimista, e mostrou preocupação sobre a gravidade da lesão sofrida pelo atleta da Roma.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Momento em que Wesley lesiona no amistoso entre Brasil x Egito (Foto: Kirk Irwin / Getty Images via AFP)

Ao ser substituído, Wesley sentou no banco de reservas e desabou em lágrimas. Inconsolável, o jogador ficou amparado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, e pelos companheiros de equipe, que foram até o jogador para entender o que havia acontecido. Raphinha comentou que a situação 'é muito triste'.

— Cara, esse momento é muito complicado, porque obviamente a gente quer chegar na Copa do Mundo, a gente quer chegar bem. Obviamente a gente fica preocupado com o Wesley, que é normal nesse fim de temporada. Depois de muitos jogos, pode acontecer. Ver o que aconteceu com ele é muito triste, porque a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele queria estar aqui. Agora é ver com os doutores o que realmente tem que ser feito e ter a cabeça boa porque ele é muito novo, tem muita coisa pela frente — Disse o atacante do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Neymar confirma que Copa de 2026 será última da carreira em publicação: 'Last dance'

Ainda não se sabe qual é a gravidade da lesão de Wesley. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o jogador deve passar por exames após a partida para identificar se há alguma lesão mais séria. Danilo, jogador do Flamengo, substituiu o lateral após a lesão.

A Seleção Brasileira dispõe de Danilo e Ibañez como alternativas diretas para a lateral-direita. Na pré-lista da convocação de Ancelotti, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são opções em caso de corte.

continua após a publicidade



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.