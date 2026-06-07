Imprensa europeia destaca goleada de adversário do Brasil na Copa: 'Clínica'

A imprensa britânica destacou a atuação da Escócia na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A BBC classificou a equipe como "paciente, precisa e clínica" diante dos sul-americanos, mesmo sob temperaturas superiores a 32°C e alerta de qualidade do ar em Nova Jersey.

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Segundo a publicação, o calor que poderia favorecer a Bolívia acabou não sendo suficiente para conter a seleção escocesa, que controlou a partida e construiu a vitória ainda no primeiro tempo.

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Vitória reforça confiança antes da estreia

A BBC avaliou que o amistoso serviu para aumentar a confiança da equipe de Steve Clarke às vésperas da estreia no Mundial. Embora tenha ponderado sobre o nível do adversário, a reportagem ressaltou que a Escócia demonstrou maturidade para administrar o ritmo da partida, escolher os momentos certos para atacar e converter as oportunidades criadas.

A análise também destacou a capacidade dos escoceses de se adaptarem às condições climáticas, sem perder organização tática ou eficiência ofensiva.

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A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para Copa do Mundo (Foto: Adam Hunger/Getty Images/AFP)

Destaques da vitória

Entre os jogadores elogiados pela imprensa britânica, Lawrence Shankland recebeu atenção especial. Autor do primeiro gol da partida, o atacante foi apontado como o centroavante que a Escócia procurava há anos, graças à sua capacidade de finalização e ao momento vivido na temporada.

A parceria com Che Adams também foi destacada. O atacante marcou dois gols e formou uma dupla considerada promissora para a sequência da competição. Para a BBC, a tendência é que ambos iniciem a estreia contra o Haiti.

A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para Copa do Mundo (Foto: Adam Hunger/Getty Images/AFP)

Outro aspecto ressaltado foi o desempenho de jogadores que disputam espaço no time titular. Scott McTominay teve atuação influente no meio-campo, enquanto Ben Doak recebeu elogios pela participação na construção ofensiva.

A publicação observou que o técnico Steve Clarke terá decisões difíceis para definir a escalação inicial, mas avaliou positivamente o fato de diversos atletas chegarem em boa fase e apresentarem argumentos para ganhar uma vaga.

Preparação gera otimismo para a Copa do Mundo

Ao final da análise, a BBC destacou que a preparação contra Curaçao e Bolívia cumpriu o objetivo de gerar confiança para a estreia na Copa do Mundo. Com oito gols marcados nos dois amistosos e sem novos problemas físicos no elenco, a Escócia chega ao confronto contra o Haiti, no dia 13 de junho, embalada pelos resultados recentes.

A Escócia está no Grupo C da Copa do Mundo, junto com Brasil, Marrocos e Haiti. Após encarar os haitianos na estreia, os escoceses terão Marrocos pela frente, no dia 19 de junho. Na última rodada, a Escócia encara a Seleção Brasileira no dia 24 de junho.

A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para Copa do Mundo (Foto: Adam Hunger/Getty Images/AFP)

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