Imprensa europeia destaca goleada de adversário do Brasil na Copa: 'Clínica'
Análise prega otimismo com a seleção escocesa para a estreia no Mundial
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A imprensa britânica destacou a atuação da Escócia na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A BBC classificou a equipe como "paciente, precisa e clínica" diante dos sul-americanos, mesmo sob temperaturas superiores a 32°C e alerta de qualidade do ar em Nova Jersey.
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Segundo a publicação, o calor que poderia favorecer a Bolívia acabou não sendo suficiente para conter a seleção escocesa, que controlou a partida e construiu a vitória ainda no primeiro tempo.
Vitória reforça confiança antes da estreia
A BBC avaliou que o amistoso serviu para aumentar a confiança da equipe de Steve Clarke às vésperas da estreia no Mundial. Embora tenha ponderado sobre o nível do adversário, a reportagem ressaltou que a Escócia demonstrou maturidade para administrar o ritmo da partida, escolher os momentos certos para atacar e converter as oportunidades criadas.
A análise também destacou a capacidade dos escoceses de se adaptarem às condições climáticas, sem perder organização tática ou eficiência ofensiva.
Destaques da vitória
Entre os jogadores elogiados pela imprensa britânica, Lawrence Shankland recebeu atenção especial. Autor do primeiro gol da partida, o atacante foi apontado como o centroavante que a Escócia procurava há anos, graças à sua capacidade de finalização e ao momento vivido na temporada.
A parceria com Che Adams também foi destacada. O atacante marcou dois gols e formou uma dupla considerada promissora para a sequência da competição. Para a BBC, a tendência é que ambos iniciem a estreia contra o Haiti.
Outro aspecto ressaltado foi o desempenho de jogadores que disputam espaço no time titular. Scott McTominay teve atuação influente no meio-campo, enquanto Ben Doak recebeu elogios pela participação na construção ofensiva.
A publicação observou que o técnico Steve Clarke terá decisões difíceis para definir a escalação inicial, mas avaliou positivamente o fato de diversos atletas chegarem em boa fase e apresentarem argumentos para ganhar uma vaga.
Preparação gera otimismo para a Copa do Mundo
Ao final da análise, a BBC destacou que a preparação contra Curaçao e Bolívia cumpriu o objetivo de gerar confiança para a estreia na Copa do Mundo. Com oito gols marcados nos dois amistosos e sem novos problemas físicos no elenco, a Escócia chega ao confronto contra o Haiti, no dia 13 de junho, embalada pelos resultados recentes.
A Escócia está no Grupo C da Copa do Mundo, junto com Brasil, Marrocos e Haiti. Após encarar os haitianos na estreia, os escoceses terão Marrocos pela frente, no dia 19 de junho. Na última rodada, a Escócia encara a Seleção Brasileira no dia 24 de junho.
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