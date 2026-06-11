Titular da Argentina sofre lesão às vésperas da Copa do Mundo Lionel Scaloni ganha dor de cabeça para a estreia no Mundial

Titular da Argentina, Nicolás Tagliafico sofre com uma lesão muscular e acende o alerta às vésperas da estreia dos atuais campeões na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo atuou no amistoso contra Honduras, mas não participou do teste contra a Islândia e ainda não está recuperado.

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O departamento médico entende que o incômodo de Tagliafico não o impediria de seguir fazendo parte dos 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador corre o risco de não participar da estreia contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo a imprensa local.

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Nos próximos dias, a comissão técnica da Argentina irá avaliar a evolução de Tagliafico, mas busca contar com o jogador na Copa do Mundo. Dificilmente, Lionel Scaloni promoverá um novo corte e uma nova convocação às vésperas do torneio.

Caso o cenário não seja positivo e Tagliafico tenha que ser cortado, Marcos Acuña é um dos nomes mais fortes para assumir o lugar do lateral-esquerdo do Lyon. A Argentina não conta com outro atleta da posição no elenco e improvisou Medina na função no amistoso contra a Islândia, enquanto Nico González assumiu o lugar no segundo tempo.

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Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

Argentina promove corte de defensor e irá chamar novo nome

Nos primeiros dias nos Estados Unidos, a Argentina precisou cortar o zagueiro Leonardo Balerdi do elenco por conta de uma lesão muscular. O atleta do Olympique Marseille também atua improvisado na lateral-esquerda.

Nesta sexta-feira (12), Lionel Scaloni deve anunciar o substituto de Balerdi e o último convocado da Argentina para a disputa da Copa do Mundo. O nome do volante Guido Rodríguez é cotado, uma vez que o meia também esteve no elenco de 2022.

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