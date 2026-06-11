logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Titular da Argentina sofre lesão às vésperas da Copa do Mundo

Lionel Scaloni ganha dor de cabeça para a estreia no Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 12:07
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Divulgação/AFA)

Titular da Argentina, Nicolás Tagliafico sofre com uma lesão muscular e acende o alerta às vésperas da estreia dos atuais campeões na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo atuou no amistoso contra Honduras, mas não participou do teste contra a Islândia e ainda não está recuperado.

continua após a publicidade
  • The Best - Emiliano Martínez

    Dibu Martínez prevê Argentina x Brasil na final da Copa do Mundo e crava campeão

    Argentina
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    O departamento médico entende que o incômodo de Tagliafico não o impediria de seguir fazendo parte dos 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo. No entanto, o jogador corre o risco de não participar da estreia contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo a imprensa local.

    continua após a publicidade

    Nos próximos dias, a comissão técnica da Argentina irá avaliar a evolução de Tagliafico, mas busca contar com o jogador na Copa do Mundo. Dificilmente, Lionel Scaloni promoverá um novo corte e uma nova convocação às vésperas do torneio.

    Caso o cenário não seja positivo e Tagliafico tenha que ser cortado, Marcos Acuña é um dos nomes mais fortes para assumir o lugar do lateral-esquerdo do Lyon. A Argentina não conta com outro atleta da posição no elenco e improvisou Medina na função no amistoso contra a Islândia, enquanto Nico González assumiu o lugar no segundo tempo.

    continua após a publicidade
    Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
    Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

    Argentina promove corte de defensor e irá chamar novo nome

    Nos primeiros dias nos Estados Unidos, a Argentina precisou cortar o zagueiro Leonardo Balerdi do elenco por conta de uma lesão muscular. O atleta do Olympique Marseille também atua improvisado na lateral-esquerda.

    Nesta sexta-feira (12), Lionel Scaloni deve anunciar o substituto de Balerdi e o último convocado da Argentina para a disputa da Copa do Mundo. O nome do volante Guido Rodríguez é cotado, uma vez que o meia também esteve no elenco de 2022.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    The Best - Emiliano Martínez
    ArgentinaDibu Martínez prevê Argentina x Brasil na final da Copa do Mundo e crava campeãoHá 1 hora
    Jogadores da Argentina celebram gol contra a Islândia
    Copa do MundoArgentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetraHá 19 horas
    Copa do MundoNico Paz supera dúvidas sobre lesão e dá boa resposta física contra a Islândia para a CopaHá 22 horas
    Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa
    PalmeirasUm certo e outro dúvida: entenda situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Argentina antes da CopaHá 1 dia
    Jogadores da Argentina celebram gol contra a Islândia
    ArgentinaArgentina luta contra 'maldição' do Ranking da Fifa em busca da Copa do MundoHá 1 dia
    Fora de CampoMessi ganha destaque de imprensa mundial após Argentina x Islândia: 'Mete medo'Há 1 dia

    Mais LANCE!

    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Messi quebra recorde da Argentina às vésperas da Copa do Mundo
    Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia
    Messi manda recado antes de sua sexta Copa: 'Será difícil para os nossos rivais'
    Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
    Técnico da Argentina faz mistério sobre nova convocação após corte de jogador