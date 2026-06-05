Quem é o camisa 9 'desconhecido' da Alemanha na Copa que homenageou Ronaldo e o penta

Convocado para a sua primeira Copa do Mundo, o alemão Jamie Leweling não chega ao torneio com status de grande estrela, mas ostenta nas costas o número que tantos outros atacantes fizeram história no Mundial, o 9. Entre eles, Ronaldo Fenômeno, que foi carrasco da Alemanha em 2002, mas também é o ídolo de vários jogadores da posição, entre eles o "desconhecido" ponta da seleção alemã. E a prova da idolatria está nas redes sociais do jogador, que fez uma homenagem ao brasileiro.

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No perfil com pouco menos de 100 mil seguidores, número considerado baixo para atletas conhecidos mundialmente, o atacante que atua pelo Stuttgart, da primeira divisão alemã, resolveu homenagear o fenômeno trocando sua foto de perfil para uma montagem do seu rosto com Ronaldo vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

E a foto não poderia ser outra: Leweling escolheu a icônica imagem do camisa 9 na final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu a própria Alemanha, e Ronaldo ostentava o "corte cascão", com apenas um pedaço do cabelo na parte da frente. Jamie recortou o rosto do Fenômeno e colou sua cara, uma forma de valorizar o atacante brasileiro e, de certa forma, atrair boa sorte para a sua seleção no Mundial.

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Se para alguns alemães a final da Copa do Mundo de 2002 é motivo de trauma ou desgosto contra os brasileiros, para Jamie Leweling o peso parece ser diferente, principalmente porque o atacante mal lembra da derrota do seu país para o Brasil naquele Mundial. O jogador nasceu em fevereiro de 2001, pouco mais de um ano antes da conquista do pentacampeonato brasileiro, e não guarda recordações sobre a partida.

A "disputa" pela camisa 9 estava em aberto após a convocação de Julian Nagelsmann, e Leweling já havia usado outros números na seleção da Alemanha, como o 7. Mas esse foi escolhido por Kai Havertz, atacante do Arsenal, que era o mais cotado para pegar o número. Os outros homens de frente, Sané, Undav, Beier e Woltemade, escolheram outras numerações, o que deixou o caminho livre para Leweling escolher o símbolo de Ronaldo Fenômeno.

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Jamie Leweling, camisa 9 da Alemanha na Copa, homenageou Ronald Fenômeno. (Foto: Reprodução/Instagram/@jamieleweling)

Quem é Jamie Leweling

Jamie Leweling tem 25 anos e atua pelo Stuttgart, da primeira divisão, desde a temporada 2023/24. Antes, teve passagens pelo Greuther Furth, que está na segunda divisão do país atualmente, onde jogou entre 2019/20 e 2021/22, até que chamou a atenção do Union Berlin.

No time da capital, esteve no elenco que fez história ao conquistar vaga na Champions League em 2022/23, mas teve pouca participação direta, já que disputou 25 jogos e marcou apenas um gol. Mesmo assim, foi contratado pelo Stuttgart. Inicialmente, a equipe fechou acordo de empréstimos, mas efetivou a compra em definitivo e, recentemente, assinou uma renovação até 2029.

A última temporada, 2025/26, foi a de maior número de jogos de Leweling, com 50 aparições, e a mais artilheira do ponta. Foram 11 gols e mais 12 assistências, um dos jogadores com mais participações em gols pelo Stuttgart. O time terminou na quarta colocação na Bundesliga, cravando vaga para a Champions da próxima temporada. Nesse ano, o clube jogou a Liga Europa e caiu nas oitavas de final, para o Porto.

Na seleção da Alemanha, Leweling foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Liga das Nações da Uefa. Foi na estreia, na vitória por 1 a 0 contra a Holanda, que o ponta marcou seu primeiro e único gol com seu país. Depois, ainda atuou contra a Itália, na mesma competição, e retornou para a convocação em 2025, para jogos contra Irlanda do Norte e Luxemburgo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.