Convocado da França marca, Palace vence Rayo e conquista a Conference League
O Crystal Palace derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0 e conquistou o título da Conference League, nesta quarta-feira (27), na Red Bull Arena. Convocado para defender a França na Copa do Mundo, Mateta foi o autor do único gol da partida.
Com a vitória, o Crystal Palace também conquistou uma vaga na próxima edição da Europa League através do torneio continental. Por outro lado, o Rayo Vallecano não participará de competições continentais em 2026/2027.
No primeiro tempo, o Rayo Vallecano assustou o Crystal Palace em um início com poucas emoções em campo. Em uma boa chegada pela esquerda, Chavarria cruzou uma bola na área, e Alemão bateu de canhota, mas a finalização saiu ao lado do gol. Na reta final, os espanhóis criaram outra chance com Unai López sendo acionado da entrada da área e chutando rasteiro, mas a bola foi pela linha de fundo com muito perigo. Nos acréscimos, os ingleses responderam com Wharton cruzando uma bola na tabeça de Mitchell, que surgiu livre de marcação na área, mas cabeceou para fora e desperdiçou uma ótima oportunidade de abrir o placar.
No segundo tempo, o Crystal Palace voltou com outra postura e não demorou para abrir o placar contra o Rayo Vallecano. Aos quatro minutos, Wharton soltou uma bomba da entrada da área para boa defesa de Batalla, mas Mateta aproveitou o rebote e estufou as redes. Na sequência, os ingleses quase ampliaram o marcador com Pino cobrando uma falta e acertando as duas traves. Em um rápido contra-ataque, Pino serviu Mateta dentro da área, o francês chutou de canhota, mas Batalla fez grande intervenção para impedir o segundo gol. Após os sustos, o Rayo Vallecano tentou voltar pro jogo, conseguiu aumentar o volume e ter mais posse, mas encontrou muita dificuldade para criar oportunidades claras e deu pouco trabalho para o goleiro Dean Henderson.
Após uma etapa inicial muito ruim, o Crystal Palace deu uma resposta rápida no segundo tempo. Uma das grandes promessas inglesas, Wharton arrancou na intermediária e soltou uma bomba para defesa de Batalla, mas Mateta estava bem posicionado dentro da área para aproveitar o rebote e escorar com a perna canhota para o fundo das redes e marcar o gol da vitória e do título continental do clube inglês.
Embora não tenha feito uma partida exuberante, Mateta foi o grande herói da partida por conta do gol do título do Crystal Palace na Conference League. O centroavante também incomodou em uma outra chegada perigosa com Pino pelo lado esquerdo, em que o francês quase balançou as redes pela segunda vez, mas foi impedido por uma grande defesa de Batalla, goleiro do Rayo Vallecano.
Apesar da vitória do Crystal Palace, Ismaila Sarr, que é uma das principais peças ofensivas do clube inglês, quase não participou do jogo na etapa inicial. Enquanto Yeremi Pino cresceu no segundo tempo, o atleta da Costa do Marfim seguiu sumido, não criou chances e também não foi uma válvula de escape para a equipe de Oliver Glasner em contra-ataques.
✅ Ficha técnica
Crystal Palace 🆚 Rayo Vallecano
Conference League - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Red Bull Arena, Leipzig (ALE)
🥅 Gols: Mateta, 4'/2°T (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Ciss, Palazón, Unai López, Álvaro García, Mendy e Espino (RAY); Wharton, Pino e Riad (CRY).
🟥 Cartões vermelhos: -
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Riad, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr, Mateta (Larsen) e Pino (Guessand).
Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla; Raiu, Lejeune, Ciss e Chavarria; Valentín (Mendy), Unai López (Pedro Díaz) e Palazón (Akhomach); De Frutos (Camello), Alemão e Álvaro García (Espino).
