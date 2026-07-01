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Michael Olise ameaça recorde de Pelé na Copa do Mundo

Com seis assistências, Michael Olise é o principal garçom desta Copa do Mundo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 09:35
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Michael Olise vs Suécia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Michael Olise vs Suécia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com autoridade, a França derrotou a Suécia por 3 a 0 e garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Mundo. O triunfo teve a assinatura de Kylian Mbappé e, principalmente, de Michael Olise, que distribuiu duas assistências, comandou a criação das jogadas e deu mais um passo rumo a um feito histórico que pode colocá-lo ao lado de alguns dos maiores nomes que já disputaram o Mundial.

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    • Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Michael Olise na cola do Rei


    Os passes decisivos na partida isolaram Olise na liderança de assistências deste Mundial, superando o brasileiro Bruno Guimarães, que soma quatro. Agora com cinco passes para gol na competição, o jovem francês está a apenas uma assistência de igualar a histórica marca de Pelé, que distribuiu seis passes para gol na Copa de 1970. Para quebrar o recorde do Rei e se isolar no topo em uma única edição, Olise precisa de mais duas assistências.

    Em 1970, nos gramados mexicanos, Pelé desfilou seu talento ao liderar o esquadrão que conquistou o tricampeonato do Brasil, em uma campanha que entrou para a história como um dos melhores times já formados. Além disso, o Rei é o maior assistente geral da história das Copas, com 10 passes para gol em 14 partidas disputadas entre 1958 e 1970.

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    Olho no topo


    Atrás do topo histórico ocupado por Pelé, o argentino Lionel Messi aparece na vice-liderança com oito assistências acumuladas. É nesse cenário de lendas que surge Michael Olise. Ao lado de astros como Mbappé na busca pelo título mundial, o jovem tem a chance real de eternizar seu nome na história do futebol: basta mais um passe certeiro para colocar seu nome ao lado de Pelé na história das Copas.

    Com a classificação garantida, a França volta a campo no próximo sábado, às 18h (de Brasília), contra o Paraguai, pelas oitavas de final. Principal garçom da equipe no torneio, Michael Olise tentará ampliar seus números no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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