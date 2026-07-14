Enquete Lance!: qual seleção jogou o melhor futebol da Copa até aqui?
As semifinais da Copa do Mundo começam nesta terça-feira
A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva. Após quase um mês de competição, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Antes da definição dos finalistas, o Lance! quer saber a opinião dos leitores: qual equipe apresentou o melhor futebol do torneio até aqui?
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A campanha até as semifinais foi marcada por atuações dominantes, grandes goleadas, viradas emocionantes e algumas surpresas. Além dos semifinalistas, outras seleções também deixaram boa impressão durante a competição, mesmo com a eliminação nas quartas de final.
Por isso, a enquete reúne oito opções: Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Egito e Suíça. Agora, é com você: quem foi a seleção que mais convenceu dentro de campo nesta Copa do Mundo?
Vote no melhor time:
Semifinais da Copa do Mundo
A disputa por uma vaga na decisão começa nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), com o confronto entre França e Espanha. Já a segunda semifinal será realizada na quarta-feira (15), também às 16h, quando Inglaterra e Argentina duelam pelo outro lugar na grande final da Copa do Mundo de 2026.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Artilharia da Copa do Mundo
Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:
- Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
- Kylian Mbappé (França) – 8 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 gols
- Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
- Julián Quiñones (México) – 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Algoz do Brasil, Nyland denuncia perfil falso após postagem sobre NeymarHá 26 minutos
Fora de Campo
Claus se posiciona após polêmica com a Fifa e o Trump: 'Obrigado'Há 34 minutos
Copa do Mundo 2026
Wilton ganha força para apitar a final da Copa e pode bater recorde históricoHá 1 hora
Fora de Campo
ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na CopaHá 1 hora
Fora de Campo
Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antigaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenárioHá 2 horas
Mais LANCE!