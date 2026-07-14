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Enquete Lance!: qual seleção jogou o melhor futebol da Copa até aqui?

As semifinais da Copa do Mundo começam nesta terça-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:37
Atualizado há 1 minutos
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Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)
Taça da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva. Após quase um mês de competição, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Antes da definição dos finalistas, o Lance! quer saber a opinião dos leitores: qual equipe apresentou o melhor futebol do torneio até aqui?

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    A campanha até as semifinais foi marcada por atuações dominantes, grandes goleadas, viradas emocionantes e algumas surpresas. Além dos semifinalistas, outras seleções também deixaram boa impressão durante a competição, mesmo com a eliminação nas quartas de final.

    Por isso, a enquete reúne oito opções: Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Egito e Suíça. Agora, é com você: quem foi a seleção que mais convenceu dentro de campo nesta Copa do Mundo?

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    Vote no melhor time:

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    • Semifinais da Copa do Mundo

    A disputa por uma vaga na decisão começa nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), com o confronto entre França e Espanha. Já a segunda semifinal será realizada na quarta-feira (15), também às 16h, quando Inglaterra e Argentina duelam pelo outro lugar na grande final da Copa do Mundo de 2026.

    Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito
    Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito (Foto: Justin Setterfield/AFP)

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    Artilharia da Copa do Mundo

    Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé (França) – 8 gols
      3. 3.
    3. Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
      4. 4.
    4. Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
      5. 5.
    5. Jude Bellingham (Inglaterra) – 6 gols
      6. 6.
    6. Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
      7. 7.
    7. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
      8. 8.
    8. Julián Quiñones (México) – 4 gols
      9. 9.
    9. Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
      10. 10.
    10. Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols
    Mbappé correndo em campo
    Mbappé atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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