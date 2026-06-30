Quantos gols faltam para Mbappé ultrapassar Messi na artilharia da Copa? Camisa 10 fez dois gols diante da Suécia

A acirrada disputa pela artilharia é uma das muitas atrações da Copa do Mundo. E, no duelo entre França x Suécia, nesta terça-feira, Kylian Mbappé fez dois e divide a liderança com Lionel Messi. O francês e o argentino têm seis gols.



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Depois de enorme pressão francesa sobre os rivais, o camisa 10 da França abriu o placar, no Estádio New York/New Jersey, em linda jogada individual. Após escanteio curto cobrado da esquerda, Mbappé dominou a bola, deixou dois adversários na saudade e tocou sem chances para o goleiro da Suécia. Barcola, no início do segundo tempo, ampliou para os atuais vice-campeões mundias e vencedores da Copa de 2018. Logo depois da pausa para a hidratação, Mbappé fez seu segundo na partida, após assistência de Olise, e o sexto no Mundial.

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O ídolo francês só não fez mais gols na etapa inicial porque, aos 31 minutos, a trave salvou a seleção sueca. A seleção que avançar entre França x Suécia decide uma vaga às quartas de final do Mundial contra o Paraguai, que eliminou, no pênaltis, na segunda-feira, a favorita Alemanha.

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Companheiro de seleção de Mbappé, Dembelé, que fez um hat-trick nos 4 a 1 sobre a Noruega, na terceira e última rodada da fase de grupos, tem quatro gols. E é outro que briga pela artilharia do Mundial.

Haaland na cola de Mbappé

Nesta terça-feira, o norueguês Haaland também chegou aos cinco gols, como Mbappé. Foi do camisa 9 do país escandinavo o da vitória sobre a Costa do Marfim. Nas oitavas de final, no domingo, a seleção enfrenta o Brasil.

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