Quantos gols Mbappé, astro da França, tem em Copas do Mundo? Camisa 10 francês balançou as redes no mata-mata e deixou Klose para trás

Kylian Mbappé continua quebrando recordes no futebol mundial. No final do primeiro tempo do confronto decisivo contra a Suécia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 fez 2 gols para a França e atingiu a marca de 18 gols na história das Copas do Mundo.

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Com apenas 27 anos e em sua terceira participação no torneio da Fifa, o atacante do Real Madrid ultrapassou definitivamente o alemão Miroslav Klose, que soma 16 gols, e assumiu de forma isolada a segunda colocação na artilharia histórica das Copas.

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Kylian Mbappé comemora após abrir o placar contra a Suécia na fase de 16avos de final e alcançar ultrapassar o alemão, Miroslav Klose em gols na história da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

O raio-X dos gols de Mbappé na Copa do Mundo

O atacante distribuiu seus 18 gols ao longo das três edições de Mundial que disputou até o momento:

Copa do Mundo de 2018 (França): 4 gols (incluindo um na final contra a Croácia) Copa do Mundo de 2022 (Catar): 8 gols (artilheiro do torneio, com três gols na final) Copa do Mundo de 2026 (EUA / Canadá / México): 6 gols até o momento

A caça ao recorde de Lionel Messi

Com a ultrapassagem sobre Klose, Mbappé agora tem apenas um jogador à sua frente na lista de maiores goleadores de todos os tempos da competição: o argentino Lionel Messi, que lidera o ranking com 19 gols.

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