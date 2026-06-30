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Escalação da França para enfrentar a Suécia tem novidade

Deschamps muda formação do ataque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:59
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Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

A França está escalada para enfrentar a Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. O duelo será disputado no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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    Didier Deschamps volta ao comando da seleção francesa depois de se ausentar da última partida para acompanhar o funeral da mãe. O treinador confirmou uma equipe forte para o mata-mata, com Mbappé, Dembélé e Barcola no setor ofensivo. A novidade é a saída de Doué para entrada de Barcola.

    Escalação da França contra a Suécia

    A França vai a campo com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.

    No banco de reservas estão: Risser, Samba, Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaïre-Emery, Akliouche, Cherki, Doué, Mateta e Thuram.

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    Escalação da França para enfrentar a Suécia
    Escalação da França para enfrentar a Suécia (Foto: Divulgação)

    Bleus chega com 100% no mata-mata

    A seleção francesa avançou à segunda fase como líder do Grupo I, com três vitórias em três jogos. Os Bleus bateram Senegal, Iraque e Noruega na primeira fase e chegam ao confronto como uma das favoritas ao título.

    Suécia tenta surpreender

    A Suécia chegou ao mata-mata como terceira colocada do Grupo F. A seleção somou quatro pontos na primeira fase, com vitória sobre a Tunísia, derrota para a Holanda e empate com o Japão. O vencedor de França x Suécia avança às oitavas de final da Copa do Mundo.

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