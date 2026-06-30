Escalação da França para enfrentar a Suécia tem novidade Deschamps muda formação do ataque

A França está escalada para enfrentar a Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. O duelo será disputado no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Didier Deschamps volta ao comando da seleção francesa depois de se ausentar da última partida para acompanhar o funeral da mãe. O treinador confirmou uma equipe forte para o mata-mata, com Mbappé, Dembélé e Barcola no setor ofensivo. A novidade é a saída de Doué para entrada de Barcola.

Escalação da França contra a Suécia

A França vai a campo com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.

No banco de reservas estão: Risser, Samba, Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaïre-Emery, Akliouche, Cherki, Doué, Mateta e Thuram.

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Escalação da França para enfrentar a Suécia (Foto: Divulgação)

Bleus chega com 100% no mata-mata

A seleção francesa avançou à segunda fase como líder do Grupo I, com três vitórias em três jogos. Os Bleus bateram Senegal, Iraque e Noruega na primeira fase e chegam ao confronto como uma das favoritas ao título.

Suécia tenta surpreender

A Suécia chegou ao mata-mata como terceira colocada do Grupo F. A seleção somou quatro pontos na primeira fase, com vitória sobre a Tunísia, derrota para a Holanda e empate com o Japão. O vencedor de França x Suécia avança às oitavas de final da Copa do Mundo.

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