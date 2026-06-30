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Gol perdido por Mbappé em França x Suécia choca torcedores: 'Incrível'

Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:56
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Mbappé lamenta gol perdido em França x Suécia pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé lamenta gol perdido em França x Suécia pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França saiu na frente do placar no confronto contra a Suécia, pela segunda fase da Copa do Mundo, desta terça-feira (30), em Nova York, nos Estados Unidos. O atacante Mbappé foi o responsável por marcar. Contudo, antes de balançar as redes, o camisa 10 desperdiçou uma chance clara de gol, que chocou os torcedores.

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    O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Koundé realizou um cruzamento rasteiro em direção à área sueca. Sem corte dos defensores, a bola chegou para Mbappé, que teve o gol aberto para marcar.

    Apesar disso, o camisa 10 da França não foi preciso no arremate e acabou parando na trave. Nas redes sociais, torcedores se mostraram surpresos com o gol perdido pelo astro francês. Veja abaixo:

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    mbappé de braços abertos comemora gol marcado na partida contra a Suécia
    De braços abertos, mbappé comemora gol marcado na partida contra a Suécia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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