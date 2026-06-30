Gol perdido por Mbappé em França x Suécia choca torcedores: 'Incrível'
Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo
A França saiu na frente do placar no confronto contra a Suécia, pela segunda fase da Copa do Mundo, desta terça-feira (30), em Nova York, nos Estados Unidos. O atacante Mbappé foi o responsável por marcar. Contudo, antes de balançar as redes, o camisa 10 desperdiçou uma chance clara de gol, que chocou os torcedores.
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O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Koundé realizou um cruzamento rasteiro em direção à área sueca. Sem corte dos defensores, a bola chegou para Mbappé, que teve o gol aberto para marcar.
Apesar disso, o camisa 10 da França não foi preciso no arremate e acabou parando na trave. Nas redes sociais, torcedores se mostraram surpresos com o gol perdido pelo astro francês. Veja abaixo:
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OLHA O GOL QUE PERDEU O MBAPPÉ MEU DEUS DO CÉU https://t.co/b0Asm4Kahq pic.twitter.com/Wpv2QlW6rB— out of context brazil (@oocbrazill) June 30, 2026
O Mbappé já tava saindo pra comemorar o gol e só depois viu que a bola foi na trave. Eu amo quando isso acontece. pic.twitter.com/s0bxB97npt— Poc Mágica (@itolindoo) June 30, 2026
Mbappé na traveeeeeeeee o homem tá aceso em campo pic.twitter.com/m1fJYz8t88— mbappé comunista - (mah) 🦝15×🏆 (@mhbappe) June 30, 2026
Agora foi a vez da trave impedir o gol do Mbappé, hahaha.— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) June 30, 2026
Que zika!
A trave tirou um gol do Mbappe e uma obra de arte do Olise.— Eli 🦁 (@_Ellizangela) June 30, 2026
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